Exposição imersiva de Van Gogh chega a Santo André em setembro

O público do Grande ABC terá, pela primeira vez, a chance de visitar a exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas, que estreia no Grand Plaza Shopping, em Santo André, no dia 26 de setembro. A mostra, considerada uma das experiências culturais mais celebradas do País, ficará em cartaz por curta temporada, até 5 de outbro, segundo o site de vendas.

A proposta une arte e tecnologia em um espetáculo audiovisual de alta definição. Obras icônicas de Vincent van Gogh, como A Noite Estrelada, Quarto em Arles, Girassóis, Amendoeira em Flor e autorretratos do pintor, são projetadas em 360º com efeitos de videografismo que transportam o visitante para dentro do universo do artista.

Além de Van Gogh, a exposição dedica espaço a outros mestres do impressionismo e pós-impressionismo, como Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne e Paul Gauguin.

Instalada em área exclusiva no estacionamento coberto (G1) do shopping, a experiência oferece labirinto instagramável, instalações interativas, loja de souvenirs e o chamado atelier imersivo – ambiente em que paredes, piso e cubo são tomados por projeções em alta resolução. A trilha sonora, formada por clássicos universais, intensifica a atmosfera contemplativa.

Com mais de 900 mil ingressos vendidos em outras cidades brasileiras, Van Gogh & Impressionistas integra o circuito internacional de exposições imersivas, já apresentadas em espaços como o Atelier des Lumières, em Paris, e o Digital Art Museum, em Tóquio.

VENDAS

Exclusivamente pelo site www.vangogheimpressionistas.com.br

SERVIÇO

Exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas

Local: Estacionamento coberto do G1, no Grand Plaza Shopping (Av. Industrial, nº 600, Centro, Santo André – SP)

Data: A partir de 26 de setembro de 2025, em curta temporada

Dias de funcionamento: diariamente, exceto às segundas-feiras

Horários:

Terça a sábado: das 10h às 22h (última entrada às 21h)

Domingos e feriados: das 11h às 22h (última entrada às 21h)

Preços:

Terça a sexta (diurno): R$70 inteira / R$35 meia-entrada

Terça a sexta (noturno): R$80 inteira / R$40 meia-entrada

Finais de semana e feriados: R$95 inteira / R$47,50 meia-entrada

Meia-entrada: conforme a lei, mediante comprovação, estudantes, jovens de 15 a 29 anos com ID Jovem, professores das redes pública e privada, pessoas com deficiência e 1 acompanhante (se necessário), pessoas com 60 anos ou mais, entre outros previstos em legislação local.

Gratuidade: crianças até 4 anos.

Grupos escolares: consulte preços especiais no e-mail [email protected]

