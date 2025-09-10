DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo


A cantora Laura Pausini anunciou que sua nova turnê Io Canto World Tour passará pelo Brasil em show único na cidade de São Paulo. Com a data marcada para 27 de fevereiro de 2027, a apresentação ocorrerá na Mercado Livre Arena Pacaembu. A data de início das vendas de ingressos ainda não foi anunciada pela Tickets4Fun, que realizará a produção do evento.

Além do Brasil, a turnê da cantora italiana também passará por países como a Argentina, o Chile e o Peru. Ela também lançará um novo single na próxima sexta-feira, 12, La Mia Storia Tra Le Dita. Io Canto é o nono álbum de estúdio de Laura, lançado em 2006 e que possui uma versão em espanhol, Yo Canto. O disco conta com 19 músicas incluindo o single de nome homônimo.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.