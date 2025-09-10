A cantora Laura Pausini anunciou que sua nova turnê Io Canto World Tour passará pelo Brasil em show único na cidade de São Paulo. Com a data marcada para 27 de fevereiro de 2027, a apresentação ocorrerá na Mercado Livre Arena Pacaembu. A data de início das vendas de ingressos ainda não foi anunciada pela Tickets4Fun, que realizará a produção do evento.

Além do Brasil, a turnê da cantora italiana também passará por países como a Argentina, o Chile e o Peru. Ela também lançará um novo single na próxima sexta-feira, 12, La Mia Storia Tra Le Dita. Io Canto é o nono álbum de estúdio de Laura, lançado em 2006 e que possui uma versão em espanhol, Yo Canto. O disco conta com 19 músicas incluindo o single de nome homônimo.