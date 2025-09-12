DGABC
Setecidades Titulo Do Grande ABC

Confira interdições no trânsito em Santo André para a 26ª Volta Ciclística

Previsão é de que comboio de atletas passe pelo município entre 8h45 e 9h, momento em que agentes de trânsito realizarão bloqueios

Do Diário do Grande ABC
12/09/2025 | 17:15
FOTO: Eduardo Merlino/PSA
FOTO: Eduardo Merlino/PSA


A Prefeitura de Santo André realizará neste domingo (14), interrupções momentâneas no tráfego por conta da 26ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABC. O evento esportivo terá início em Paranapiacaba às 8h, seguindo por Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Santo André, São Caetano, São Bernardo e encerrando em Diadema.

A previsão é de que o comboio de atletas passe por Santo André entre 8h45 e 9h, momento em que os agentes de trânsito realizarão bloqueios temporários em alguns cruzamentos para garantir a segurança dos participantes e dos motoristas.

Os pontos que serão monitorados pelo DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) serão as avenidas Giovanni Batista Pirelli, Santos Dumont, Edson Danilo Dotto (Perimetral rebaixada), Ramiro Colleoni, Dom Pedro II e Prestes Maia.

As interdições, de curta duração, serão desfeitas logo após a passagem dos ciclistas. A Secretaria de Mobilidade Urbana orienta que os motoristas programem seus deslocamentos e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas.

