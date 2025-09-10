Ribeirão Pires: confira bloqueios no trânsito para a 24ª Volta Ciclística

Acontecerá neste domingo (14) a 26ª edição da Volta Ciclística Internacional do ABCD, organizada pela Federação Paulista de Ciclismo, um dos maiores eventos ciclísticos do País. O percurso inclui duas vias de Ribeirão Pires – a Avenida Ernesto Menato e a Avenida Humberto de Campos – que ficarão interditadas entre 8h e 9h30 e conforme os atletas avançarem no percurso, serão liberadas gradativamente.

Durante esse período, o Departamento de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Ribeirão Pires disponiblizará agentes de trânsito para orientar os motoristas em diversos pontos do trajeto. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar também estarão presentes para garantir a segurança.

Sobre a prova

A largada das categorias Elite, Sub 23, Open Master e Junior masculinos será às 8h, no Distrito de Paranapiacaba, em Santo André, e o percurso passará por todos os sete municípios da região. A chegada ocorrerá em um circuito fechado montado na Avenida Ulisses Guimarães, em Diadema, onde também competirão as demais categorias.

O evento é uma realização da Federação Paulista de Ciclismo com a supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo e o apoio das Prefeituras da região.

LEIA TAMBÉM:

1° Volta Ciclística Profissional marca os 148 anos de São Caetano