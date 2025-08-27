DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Regionalidade

Santo André e São Caetano realizam ação integrada para um trânsito seguro

Ação aconteceu nesta quarta-feira na Avenida dos Estados, importante via que liga os municípios

Do Diário do Grande ABC
27/08/2025 | 16:55
Compartilhar notícia
FOTO: Alex Cavanha/PMSA
FOTO: Alex Cavanha/PMSA Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Os municípios de Santo André e São Caetano se uniram nesta quarta-feira (27) em uma importante ação de conscientização e educação para um trânsito mais seguro. A iniciativa, realizada também em parceria com o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) e o Observatório Nacional de Trânsito, na Avenida dos Estados, criou uma blitz educativa com o objetivo de sensibilizar motoristas e ciclistas para o respeito às leis de trânsito.

O projeto intermunicipal Educação para o Trânsito e Segurança Viária distribuiu materiais gráficos educativos e brindes de parceiros visando, sobretudo, conscientizar para a redução de acidentes e fortalecer a cidadania no trânsito. A iniciativa sensibilizou motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre comportamentos seguros no trânsito e, além disso, ampliar e fortalecer a articulação intermunicipal para a troca de experiências e boas práticas de educação viária nesta ação conjunta inédita.

Daniela Gurgel, Relações Públicas do Observatório Nacional de Trânsito, destacou a importância dessas ações para um trânsito mais seguro. "A sociedade precisa entender sobre a importância do cumprimento das regras de trânsito, com respeito a sinalização e aos limites de velocidade, além do não uso de celular ao volante. Campanhas educativas como essa que foi realizada são fundamentais para lembrar ao motorista que ele não dirige apenas por ele, mas pelos outros, em um espaço compartilhado", pontuou.

O gestor operacional do município de São Caetano, Gilberto Silva, reforçou que a ação em conjunto da Secretaria de Mobilidade de São Caetano e Detran é importante para estreitar os laços com Santo André e demais cidades que queiram participar da iniciativa. "Esta ação é inédita, realizada de maneira conjunta e integrada. A ideia é ampliar essa integração com a união das forças de segurança viária das cidades", finalizou.

LEIA TAMBÉM:

Homens e motociclistas lideram estatísticas de mortes no trânsito


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.