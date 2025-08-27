Santo André e São Caetano realizam ação integrada para um trânsito seguro

Os municípios de Santo André e São Caetano se uniram nesta quarta-feira (27) em uma importante ação de conscientização e educação para um trânsito mais seguro. A iniciativa, realizada também em parceria com o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) e o Observatório Nacional de Trânsito, na Avenida dos Estados, criou uma blitz educativa com o objetivo de sensibilizar motoristas e ciclistas para o respeito às leis de trânsito.

O projeto intermunicipal Educação para o Trânsito e Segurança Viária distribuiu materiais gráficos educativos e brindes de parceiros visando, sobretudo, conscientizar para a redução de acidentes e fortalecer a cidadania no trânsito. A iniciativa sensibilizou motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre comportamentos seguros no trânsito e, além disso, ampliar e fortalecer a articulação intermunicipal para a troca de experiências e boas práticas de educação viária nesta ação conjunta inédita.

Daniela Gurgel, Relações Públicas do Observatório Nacional de Trânsito, destacou a importância dessas ações para um trânsito mais seguro. "A sociedade precisa entender sobre a importância do cumprimento das regras de trânsito, com respeito a sinalização e aos limites de velocidade, além do não uso de celular ao volante. Campanhas educativas como essa que foi realizada são fundamentais para lembrar ao motorista que ele não dirige apenas por ele, mas pelos outros, em um espaço compartilhado", pontuou.

O gestor operacional do município de São Caetano, Gilberto Silva, reforçou que a ação em conjunto da Secretaria de Mobilidade de São Caetano e Detran é importante para estreitar os laços com Santo André e demais cidades que queiram participar da iniciativa. "Esta ação é inédita, realizada de maneira conjunta e integrada. A ideia é ampliar essa integração com a união das forças de segurança viária das cidades", finalizou.

