Motociclista do 'disk-drogas' do Grande ABC é preso na Via Anchieta

Durante Operação Saturação na Via Anchieta, em São Bernardo, policiais militares do 1º Batalhão de Policiamento Rodoviário prenderam um motociclista do “disk-drogas” por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (11).

O homem foi abordado após tentar evitar a fiscalização ao mudar de faixa repentinamente ao perceber a presença policial. Na mochila que ele carregava, foram encontrados 239 comprimidos de ecstasy, 20 pacotes de cocaína, 41 pacotes de maconha, 18 pacotes de crystal, 11 balinhas, 18 pacotes de haxixe e duas porções de maconha em gel.

O homem declarou que havia retirado a droga no Guarujá e faria entregas em Santo André, na modalidade “disk-drogas”, recebendo pagamento por cada entrega realizada.

O motociclista foi preso em flagrante e encaminhado ao 3º Distrito Policial de São Bernardo, junto com os entorpecentes e a motocicleta.

