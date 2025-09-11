Ações da PM no Grande ABC resultam em prisões por tráfico e apreensões de drogas

Uma série de ações da Polícia Militar realizadas nesta quarta-feira (10) resultou em prisões por tráfico de drogas e apreensões significativas de entorpecentes em cidades do Grande ABC. As ocorrências foram registradas em Santo André, Diadema e Mauá.

Em Santo André, no bairro Jardim Cristiane, policiais do 10º Batalhão prenderam um homem acusado de tráfico. O suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e detido. Com ele foram apreendidos 290 pinos de cocaína, 134 porções de crack, 101 de maconha, 29 frascos de lança-perfume, 46 porções de K9, além de duas balanças de precisão, um caderno de anotações e R$ 592 em dinheiro. A ocorrência foi registrada no 6º DP (Distrito Policial) da cidade.

Ainda em Santo André, equipes do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) localizaram uma quantidade expressiva de drogas após a fuga de dois suspeitos. Durante a ação, os indivíduos abandonaram mochilas contendo 210,9 gramas de maconha, 426,4 gramas de cocaína, 156 gramas de crack, 25,2 gramas de ecstasy, 80 porções de lança-perfume e 2,4 quilos de outras substâncias. O material foi encontrado com o apoio da cadela farejadora Isla e também encaminhado ao 6º DP.

Em Diadema, na passagem Três de Dezembro, policiais do 24º Batalhão prenderam dois homens por tráfico. Eles foram detidos após tentativa de fuga e com eles havia 55,4 gramas de maconha, 8,9 gramas de cocaína, 6,5 gramas de crack, R$ 936 em dinheiro e um caderno de anotações de vendas. O caso foi levado ao 3º DP da cidade, onde os indiciados permaneceram à disposição da Justiça.

Já em Mauá, uma mulher foi presa no bairro Vila Nova Mauá em posse de grande quantidade de entorpecentes. A operação do 30º Batalhão contou com auxílio de um cão farejador, que localizou 1,139 quilo de maconha, 2,558 quilos de cocaína e 1,795 quilo de crack. O flagrante foi apresentado no 1º DP do município, onde a suspeita permaneceu presa.

