De foragido a tráfico de drogas: PM prende três no Grande ABC

A Polícia Militar realizou, nesta terça (9) e quarta-feira (10), três ações distintas que resultaram em prisões no Grande ABC. Os casos ocorreram em São Bernardo e Mauá, envolvendo tráfico de drogas, recaptura de foragida do sistema prisional e detenção de um homem procurado por homicídio.

No bairro Baeta Neves, em São Bernardo, policiais do 6º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitana) prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas durante a madrugada de quarta. Com ele, foram apreendidos 17 frascos de lança-perfume, 89 pinos de crack, 48 porções de maconha e 103 de cocaína. O suspeito confessou que o material seria destinado à venda e permaneceu detido no 1º Distrito Policial da cidade.

Já em Mauá, no bairro Vila Assis, uma mulher foragida do sistema prisional foi capturada por policiais do 30º BPM/M na manhã de terça. Ela tentou mudar de direção ao avistar a viatura, mas acabou abordada. Durante a entrevista, admitiu ainda ter pena a cumprir por tráfico de entorpecentes. A ocorrência foi apresentada no 1º DP do município, onde a detida permaneceu à disposição da Justiça.

No mesmo dia, à noite, outra ação ocorreu em São Bernardo, desta vez no bairro Rudge Ramos. Policiais do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) receberam denúncia sobre um homem em um estabelecimento comercial. Após abordagem, foi constatado que ele tinha mandado de prisão em aberto por homicídio expedido pelo Estado de Pernambuco. O caso foi registrado no 2º DP da cidade.