Procurado por estupro é preso pela PM em Mauá

Policiais militares do 30º BPM/M capturaram um homem procurado pela Justiça no bairro Centro, em Mauá, nesta quarta-feira (10). A equipe realizava patrulhamento quando abordou um homem em atitude suspeita.
Durante a verificação, foi constatado que ele era procurado pelo crime de estupro. A ocorrência foi apresentada no 1º DP de Mauá, onde o indivíduo permaneceu detido à disposição da Justiça.
