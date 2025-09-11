DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Na cadeia

Procurado por estupro é preso pela PM em Mauá

A ocorrência foi apresentada no 1º DP de Mauá, onde o indivíduo permaneceu detido à disposição da Justiça

Do Diário do Grande ABC
11/09/2025 | 14:41
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Policiais militares do 30º BPM/M capturaram um homem procurado pela Justiça no bairro Centro, em Mauá, nesta quarta-feira (10). A equipe realizava patrulhamento quando abordou um homem em atitude suspeita. 

Durante a verificação, foi constatado que ele era procurado pelo crime de estupro. A ocorrência foi apresentada no 1º DP de Mauá, onde o indivíduo permaneceu detido à disposição da Justiça.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.