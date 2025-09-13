DGABC
Sábado, 13 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Violência

Mulher exige atendimento rápido e agride enfermeira em UPA de Santo André

Segundo nota da Prefeitura, mulher proferiu injúrias raciais e foi detida após confusão na unidade de saúde do bairro Bangu

Do Diário do Grande ABC
12/09/2025 | 15:56
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Uma enfermeira da UPA Bangu, em Santo André, foi alvo de agressões verbais e físicas na quinta-feira (11). A Prefeitura informou que o caso ocorreu por volta das 13h30, quando uma mulher entrou na sala de enfermagem exigindo atendimento imediato para o marido, sem respeitar os critérios de prioridade definidos pela unidade.

De acordo com informações do Paço, a profissional explicou que o atendimento seria realizado em seguida, mas a acompanhante reagiu com xingamentos, injúrias raciais e empurrou uma mesa contra a enfermeira. A funcionária continuou prestando assistência à paciente que estava em atendimento no momento da confusão.

Ainda segundo o relato oficial, um médico que trabalhava em um consultório próximo interveio para conter a situação. A Guarda Civil Municipal foi acionada, e um boletim de ocorrência foi registrado. A administração informou que, mesmo após a chegada da polícia, as ofensas continuaram, inclusive na delegacia, o que resultou na detenção da agressora.

O paciente que motivou a discussão foi atendido por outro profissional durante o episódio. Segundo a Prefeitura, ele recebeu a medicação necessária e teve alta em seguida. Entre junho e julho, a região já havia registrado outros três casos de agressão a enfermeiros.

