Mulher exige atendimento rápido e agride enfermeira em UPA de Santo André

Uma enfermeira da UPA Bangu, em Santo André, foi alvo de agressões verbais e físicas na quinta-feira (11). A Prefeitura informou que o caso ocorreu por volta das 13h30, quando uma mulher entrou na sala de enfermagem exigindo atendimento imediato para o marido, sem respeitar os critérios de prioridade definidos pela unidade.

De acordo com informações do Paço, a profissional explicou que o atendimento seria realizado em seguida, mas a acompanhante reagiu com xingamentos, injúrias raciais e empurrou uma mesa contra a enfermeira. A funcionária continuou prestando assistência à paciente que estava em atendimento no momento da confusão.

Ainda segundo o relato oficial, um médico que trabalhava em um consultório próximo interveio para conter a situação. A Guarda Civil Municipal foi acionada, e um boletim de ocorrência foi registrado. A administração informou que, mesmo após a chegada da polícia, as ofensas continuaram, inclusive na delegacia, o que resultou na detenção da agressora.

O paciente que motivou a discussão foi atendido por outro profissional durante o episódio. Segundo a Prefeitura, ele recebeu a medicação necessária e teve alta em seguida. Entre junho e julho, a região já havia registrado outros três casos de agressão a enfermeiros.

