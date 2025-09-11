Moinho São Jorge, em Santo André, vai a leilão

A Justiça de Santo André determinou o leilão das Indústrias Reunidas São Jorge, proprietário da histórico Moinho São Jorge, em Santo André, para a quitação de dívidas de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). O pregão on-line será aberto em 20 de outubro, com lance inicial de R$ 276.976.811,33.

O edital foi assinado pelo juiz Genilson Rodrigues Carreiro, da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santo André, e o leilão será conduzido pela Sato Leilões, de São Caetano.

A primeira fase do leilão ficará aberta até as 12h do dia 23 de outubro. Caso não ocorram lances, será iniciada a segunda fase do pregão, com oferta mínima de R$ 166.186.086,80 e encerramento em 24 de novembro.

O edital do leilão prevê o pagamento do lance com uma entrada de 25% e o restante parcelado em 30 meses. Entretanto, o juiz deixa claro no texto que as ofertas para quitação à vista terão prioridade.



HISTÓRIA

Entre o fim dos anos 1940 e 1950, houve um aumento na atividade moageira devido aos acordos comerciais dos Estados Unidos para exportar trigo excedente. O Moinho São Jorge foi construído nesse contexto para competir com empresas estrangeiras e se tornou um dos maiores moinho do Brasil em capacidade de estocagem e moagem. O pedido teria sido feito pelo presidente Getúlio Vargas, que, quando empossado, conclamou empresários para que se dedicassem à moagem do trigo.

Em 1952, os Irmãos Chammas – João Chammas e Antônio Adib Chammas – e o engenheiro José Marun Atalla iniciaram a construção do Moinho São Jorge. O projeto arquitetônico buscou atender às necessidades de moagem de trigo, com seções para limpeza, moagem e mistura, além de ensacagem e despacho. O edifício foi construído com capacidade para 60 mil toneladas de trigo.

Foi nos anos 1970 que o Moinho São Jorge enfrentou dificuldades devido a um incêndio que danificou equipamentos importados de moagem. Após o falecimento de José Marun Atalla e Antonio Adib Chammas, naquela década, a empresa não implementou muitas mudanças tecnológicas e foi afetada pela obsolescência. Atualmente, o Moinho São Jorge enfrenta dificuldades financeiras e está sem produção.

MIL E UMA NOITES

O salão de festas denominado “Salão das Mil e Uma Noites”, mas conhecido como Palácio de Mármore, era utilizado para atividades sociais e políticas, mas foi fechado em 1978, após a morte de Antônio Adib Chammas, e reaberto apenas em 1999 e 2015 para eventos especiais. O hall era revestido em mármore carrara italiano rosa, arandelas e madeira nobre no piso, com capacidade para 1.200 pessoas, além de pinturas artísticas que contavam a história do trigo.

Instalado no último pavimento do edifício, o local foi utilizado para atividades políticas com visitas de presidentes, governadores, ministros e secretários de Estado. Além delas, programavam-se festividades para integrantes do mundo das celebridades e autoridades internacionais, como o imperador da Etiópia, Hailé Selassié, e o pianista Ray Charles. Também era alugado para atividades de formatura, bailes e concursos.

Além deste espaço, havia ainda capela dedicada a São Jorge, que também foi inaugurada em 1959 e sediou várias atividades religiosas.