AME Santo André vive fase de amadurecimento após certificação na saúde

O AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Santo André vive agora uma etapa de amadurecimento após conquistar a certificação da ONA (Organização Nacional de Acreditação) Nível 2, entregue em cerimônia nesta sexta-feira (12), na Vila Luzita, com a presença de representantes da Fundação do ABC, da Secretaria de Estado da Saúde, da Prefeitura de Santo André e demais autoridades da região. O selo, válido por dois anos, reconhece a integração de processos de gestão e consolida a unidade como referência em qualidade e segurança no atendimento.





Segundo o diretor-geral do AME Santo André, Victor Chiavegato, o desafio a partir de agora é manter os resultados já alcançados e preparar a equipe para buscar o nível máximo da acreditação, a ONA Nível 3. “O grande desafio é o amadurecimento da equipe, porque um processo de qualidade não é instantâneo. Ele é longo. Não é só a implementação de protocolos. Hoje já trabalhamos com protocolos implantados e gerenciados. Cada paciente que entra no AME recebe acompanhamento de uma equipe que garante uma navegação segura para oferecer cuidado de excelência. Temos dois anos para amadurecer os processos técnicos da equipe e manter esse trabalho”, afirmou.





O certificado ONA Nível 2, avalia indicadores como taxa de infecção próxima de zero, índice de reclamações inferior a 1% e conformidade com protocolos clínicos. De acordo com Chiavegato, a satisfação dos pacientes atendidos na unidade é de 99,2%. “O AME faz parte da atenção especializada em saúde e do processo de regionalização do SUS. Nosso papel é garantir um cuidado integral, universal e em tempo oportuno para toda a população”, destacou.





O evento também marcou a valorização do trabalho das equipes técnicas, citadas por Chiavegato como fundamentais para a conquista. “Ao mesmo tempo em que implantávamos a cultura da qualidade, também precisávamos zerar a fila de cirurgias de catarata, operar mais e atender mais. Fazemos, em média, mais de 20 mil atendimentos por mês. É uma corrida contra o tempo e sem fechar as portas. A assistência ao paciente e a implantação da qualidade caminharam juntas”, completou.





O AME Santo André é o primeiro equipamento gerido pela Fundação ABC a receber essa certificação. Somente no primeiro semestre deste ano, foram 2 mil cirurgias, a maioria de catarata, o que reduziu a fila de espera de quase 2 mil para cerca de 200 pacientes.

