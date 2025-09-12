AME Santo André conquista certificação nacional de qualidade e segurança em saúde

O AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Santo André, localizado na Vila Luzita, recebe nesta sexta-feira (12), a partir das 10h, a certificação da ONA (Organização Nacional de Acreditação), instituição responsável pelo desenvolvimento e gestão dos padrões brasileiros de qualidade e segurança em saúde. O ambulatório de especialidades é o primeiro gerido pela Fundação ABC a conquistar essa certificação – a organização faz a gestão de outras sete unidades no Estado.

O certificado ONA Nível 2, válido por dois anos, avalia diversos indicadores como taxa de infecção, que deve ser próxima de zero, índice de reclamações dos pacientes, que precisa ficar abaixo de 1%, e a conformidade com os protocolos clínicos. Segundo o diretor-geral do AME Santo André, Victor Chiavegato, a satisfação dos pacientes na unidade está em 99,2%.

“Esse selo é um reconhecimento nacional de qualidade, é um marco. Nem hospitais privados conseguem essa certificação com facilidade, no município de Santo André é o primeiro equipamento de saúde a conquistar o certificado”, explica o gestor. “Enquanto a ONA 1 foca na padronização dos processos e na satisfação dos pacientes, a ONA 2 exige indicadores monitorados, gestão de riscos, protocolos assistenciais consolidados e resultados mensuráveis. É muito técnico”, destaca Chiavegato.

O AME Santo André realiza cerca de 20 mil atendimentos por mês, com média de 1.000 pacientes por dia. Aproximadamente 30% são moradores de Santo André, os demais são de outros municípios do Grande ABC e também da Capital, conforme a regulação estadual. A unidade oferta 18 especialidades médicas, com destaque para oftalmologia, cirurgia geral, ortopedia, proctologia e urologia.

Somente no primeiro semestre de 2025, foram realizadas 2.000 cirurgias, sendo a maioria de catarata, a principal demanda oftalmológica da região. “Quando assumimos, havia fila de quase 2.000 pacientes aguardando por essa cirurgia. Hoje, a fila está em 200 pessoas. O tempo médio de espera caiu de um ano para cerca de 45 dias”, comemora o diretor-geral.

A unidade andreense possui cinco pavimentos, 17 consultórios e três salas cirúrgicas, além de centro de diagnóstico com exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, densitometria óssea e laboratoriais. O AME também oferece tratamentos oncológicos, inclusive quimioterapia.

REFERÊNCIA REGIONAL

O AME Santo André atua em regime de hospital dia, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Desde a sua inauguração, em 2010, está sob gestão da Fundação do ABC.

Anualmente, a unidade realiza cerca de 110 mil consultas e atendimentos, além de 10,6 mil cirurgias e mais de 171 mil exames e procedimentos.