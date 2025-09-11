DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Eleições 2026

PSDB-SP cadastra filiados interessados em disputar eleição a deputado

Executiva paulista aposta que elege de 3 a 4 tucanos a federal e entre 4 e 6 para estadual

Do Diário do Grande ABC
11/09/2025 | 17:04
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 De olho no pleito eleitoral de 2026, a Executiva Estadual do PSDB de São Paulo deu início, nesta semana, a um cadastro para tucanos que pretendem disputar as eleições para deputado federal e estadual. O chamamento está sendo feito de modo digital e prevê a capacitação política de postulantes a cargos proporcionais em solo bandeirante, além de alinhamento de discurso com os valores sociais e democráticos do partido.

A mobilização da Executiva Estadual do PSDB de São Paulo ocorre em momento estratégico para a legenda, que planeja eleger de 3 a 4 deputados federais, e de 4 a 6 deputados estaduais no próximo ano.

De acordo com o presidente estadual do PSDB-SP, Paulo Serra, a pré-inscrição de interessados em disputar cadeiras na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) complementa as articulações da sigla para retomar sua relevância eleitoral, ao passo em que amplia sua força em discussões que devem nortear os rumos políticos e econômicos do País, após o pleito de 2026:

“A democracia só se fortalece quando mais pessoas decidem participar ativamente da vida pública. O PSDB de São Paulo abre este chamamento para todos aqueles que têm interesse em construir um futuro melhor para nossas cidades e nosso estado. Juntos, vamos construir os melhores quadros para São Paulo e para o Brasil”, defende o tucano, que foi prefeito de Santo André-SP por dois mandatos consecutivos e está na vida pública há 23 anos.

Interessados no pré-cadastro de candidatura para as eleições de 2026 pelo PSDB devem acessar o link https://tucano.org.br/ipcdep/ , preencher o formulário com os dados solicitados e ficar atentos às próximas etapas do processo interno da legenda.

Após o chamamento, que deve ser concluído ainda neste ano, o formulário de cada interessado passará por análise pelo Diretório Estadual do PSDB de São Paulo, que fará a seleção inicial dos nomes que irão disputar cargos proporcionais pela sigla no ano que vem:

“A construção de uma candidatura futura exige tempo, diálogo, engajamento e presença junto à população. Ao se inscrever, nosso filiado inicia um caminho de aprendizado, de visibilidade e de preparo, sempre alinhado com os valores do PSDB: democracia, justiça social, responsabilidade e compromisso com o futuro do Brasil”, observa Serra.

O tucano também ressalta que, face às junções recentes de grandes partidos, como PP e União Brasil, por exemplo, e a já alta linha de corte de outras agremiações, como é o caso do PL, o PSDB, neste cenário, se torna mais competitivo quanto ao coeficiente eleitoral e com chances reais para eleger candidatos no pleito proporcional de 2026.

LEIA TAMBÉM

STF tem maioria para condenação de Bolsonaro e mais sete


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.