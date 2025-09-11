PSDB-SP cadastra filiados interessados em disputar eleição a deputado

De olho no pleito eleitoral de 2026, a Executiva Estadual do PSDB de São Paulo deu início, nesta semana, a um cadastro para tucanos que pretendem disputar as eleições para deputado federal e estadual. O chamamento está sendo feito de modo digital e prevê a capacitação política de postulantes a cargos proporcionais em solo bandeirante, além de alinhamento de discurso com os valores sociais e democráticos do partido.

A mobilização da Executiva Estadual do PSDB de São Paulo ocorre em momento estratégico para a legenda, que planeja eleger de 3 a 4 deputados federais, e de 4 a 6 deputados estaduais no próximo ano.

De acordo com o presidente estadual do PSDB-SP, Paulo Serra, a pré-inscrição de interessados em disputar cadeiras na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) complementa as articulações da sigla para retomar sua relevância eleitoral, ao passo em que amplia sua força em discussões que devem nortear os rumos políticos e econômicos do País, após o pleito de 2026:

“A democracia só se fortalece quando mais pessoas decidem participar ativamente da vida pública. O PSDB de São Paulo abre este chamamento para todos aqueles que têm interesse em construir um futuro melhor para nossas cidades e nosso estado. Juntos, vamos construir os melhores quadros para São Paulo e para o Brasil”, defende o tucano, que foi prefeito de Santo André-SP por dois mandatos consecutivos e está na vida pública há 23 anos.

Interessados no pré-cadastro de candidatura para as eleições de 2026 pelo PSDB devem acessar o link https://tucano.org.br/ipcdep/ , preencher o formulário com os dados solicitados e ficar atentos às próximas etapas do processo interno da legenda.

Após o chamamento, que deve ser concluído ainda neste ano, o formulário de cada interessado passará por análise pelo Diretório Estadual do PSDB de São Paulo, que fará a seleção inicial dos nomes que irão disputar cargos proporcionais pela sigla no ano que vem:

“A construção de uma candidatura futura exige tempo, diálogo, engajamento e presença junto à população. Ao se inscrever, nosso filiado inicia um caminho de aprendizado, de visibilidade e de preparo, sempre alinhado com os valores do PSDB: democracia, justiça social, responsabilidade e compromisso com o futuro do Brasil”, observa Serra.

O tucano também ressalta que, face às junções recentes de grandes partidos, como PP e União Brasil, por exemplo, e a já alta linha de corte de outras agremiações, como é o caso do PL, o PSDB, neste cenário, se torna mais competitivo quanto ao coeficiente eleitoral e com chances reais para eleger candidatos no pleito proporcional de 2026.

