STF tem maioria para condenação de Bolsonaro e mais sete

O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria nesta quinta-feira (11) para condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete aliados por crime de organização criminosa com o voto da ministra Cármen Lúcia.

A ministra seguiu voto do relator do processo, Alexandre de Moraes, e do ministro Flávio Dino e formou-se placar de 3X1. A divergência ficou com o ministro Luiz Fux nesta quarta-feira, que absolveu Bolsonaro e mais cinco aliados.

No entanto, o ministro votou pela condenação de Mauro Cid e do general Braga Netto pelo crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Para esses réus, já há maioria para a condenação.

Segundo Cármen Lúcia, a Procuradoria-Geral da República "fez prova cabal de que o grupo, liderado por Jair Bolsonaro, composto por figuras chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas com a finalidade de prejudicar a alternância de poder nas eleições de 2022, minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente o judiciário".

O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, será o último a votar. Após a manifestação de Zanin, a Corte entrará na fase da dosimetria, ou seja, o anúncio do tempo de pena para os condenados.

