DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Confira detalhes

Teatro Municipal de Santo André terá três espetáculos no fim de semana

Programação inclui peça sobre Chico Xavier e atrações infantis com princesas e aventuras mágicas

Do Diário do Grande ABC
11/09/2025 | 15:28
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, em Santo André, recebe três espetáculos entre esta sexta-feira (12) e domingo (14), em uma programação que mescla drama e atrações infantis.

Na sexta-feira (12), às 20h, será apresentado Emmanuel – A luz de Chico Xavier, que retrata a trajetória espiritual do guia do médium, desde o Egito até os dias atuais. A encenação combina cenário e projeções simultâneas para recriar passagens marcantes de Emmanuel e sua ligação com Chico Xavier.

No sábado (13), às 16h, é a vez do infantil Encontro com as Princesas, conduzido por Jasmine, que abre um livro mágico de onde surgem personagens como Branca de Neve, Rapunzel, Bela, Ariel, Ana, Elsa e Moana. O espetáculo aposta em figurinos detalhados, trilha sonora envolvente e efeitos de iluminação para emocionar crianças e adultos.

LEIA TAMBÉM:

Othon Bastos apresenta monólogo em Santo André e São Caetano

Encerrando a programação, no domingo (14), às 15h, sobe ao palco Bobbie Goods, sucesso internacional que convida o público a entrar no Mundo dos Rabiscos. A narrativa acompanha o protagonista em sua luta contra o Monstro das Telas, que ameaça hipnotizar crianças, ao mesmo tempo em que celebra amizade, imaginação e alegria.

Os ingressos para as três atrações estão disponíveis pelo site Bilheteria Express ou pelo WhatsApp (11) 2771-0016.

LEIA MAIS:

Fábio Porchat apresenta stand-up em Santo André em outubro


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.