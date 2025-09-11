Teatro Municipal de Santo André terá três espetáculos no fim de semana

Programação inclui peça sobre Chico Xavier e atrações infantis com princesas e aventuras mágicas
O Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, em Santo André, recebe três espetáculos entre esta sexta-feira (12) e domingo (14), em uma programação que mescla drama e atrações infantis.
Na sexta-feira (12), às 20h, será apresentado Emmanuel – A luz de Chico Xavier, que retrata a trajetória espiritual do guia do médium, desde o Egito até os dias atuais. A encenação combina cenário e projeções simultâneas para recriar passagens marcantes de Emmanuel e sua ligação com Chico Xavier.
No sábado (13), às 16h, é a vez do infantil Encontro com as Princesas, conduzido por Jasmine, que abre um livro mágico de onde surgem personagens como Branca de Neve, Rapunzel, Bela, Ariel, Ana, Elsa e Moana. O espetáculo aposta em figurinos detalhados, trilha sonora envolvente e efeitos de iluminação para emocionar crianças e adultos.
Encerrando a programação, no domingo (14), às 15h, sobe ao palco Bobbie Goods, sucesso internacional que convida o público a entrar no Mundo dos Rabiscos. A narrativa acompanha o protagonista em sua luta contra o Monstro das Telas, que ameaça hipnotizar crianças, ao mesmo tempo em que celebra amizade, imaginação e alegria.
Os ingressos para as três atrações estão disponíveis pelo site Bilheteria Express ou pelo WhatsApp (11) 2771-0016.
