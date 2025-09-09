DGABC
Cultura & Lazer Titulo Nome histórico

Othon Bastos apresenta monólogo em Santo André e São Caetano

Comemorando 92 anos de vida e mais de 70 de carreira, o ator chega aos Sescs com o espetáculo escrito e dirigido por Flávio Marinho

Do Diário do Grande ABC
09/09/2025 | 18:08
FOTO: Beti Niemeyer/Divulgação
FOTO: Beti Niemeyer/Divulgação


Othon Bastos, aos 92 anos de vida e mais de sete décadas de carreira, chega ao Sesc no Grande ABC com um espetáculo especial: seu primeiro monólogo, Não me entrego, não!, escrito e dirigido por Flávio Marinho. A peça nasceu do encontro entre os dois artistas e de um extenso material produzido pelo próprio ator ao longo dos anos, reunindo pensamentos, reflexões e memórias pessoais que foram organizados e transformados em dramaturgia. Depois de estrear em 2024 no Rio de Janeiro e percorrer diversas cidades do Brasil, a montagem chega aos Sesc Santo André no teatro da unidade e Sesc São Caetano, no Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho.

Em cena, Othon revisita passagens marcantes de sua trajetória no cinema, no teatro e na vida pessoal. O espetáculo se estrutura em blocos temáticos, trabalho, amor, política, teatro, cinema, que se entrelaçam com referências literárias e filosóficas, compondo um mosaico da experiência humana. Ao lado do ator, a atriz Marta Paret atua como espécie de “ponto” em cena, acrescentando descrições e comentários, recurso que o próprio Othon descreve como uma memória viva compartilhada com o público.

A montagem convida à reflexão sobre a persistência e a resiliência diante dos desafios da vida. “É um momento único, mesmo: meu primeiro monólogo e sobre a minha própria vida. É uma experiência muito forte eu ter que ser o meu próprio centro em cena”, afirmou Othon Bastos. Ao revisitar suas lembranças, o ator compartilha com o público não só a história de um intérprete fundamental da arte brasileira, mas também a trajetória de um homem que se reconhece como parte da coletividade e deseja se doar por meio daquilo que recebeu.

Programação: 

Não Me Entrego, Não! 

com Othon Bastos

Sesc Santo André 

Dia 17/9, quarta, às 20h 

Teatro da unidade 

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André 

Não recomendado para menores de 12 anos - Autoclassificação 

Ingresso - R$ 50 / R$ 25 / R$ 15 

Sesc São Caetano 

Dia 19/9, sexta, às 20h 

Teatro Paulo Machado de Carvalho 

Al. Conde de Porto Alegre, 840 - Santa Maria, São Caetano 

Não recomendado para menores de 12 anos - Autoclassificação 

Ingresso - R$ 60 / R$ 30 / R$ 18

SESC SANTO ANDRÉ 

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André

Telefone – (11) 4469-1200

Estacionamento Teatro: R$ 8,50 (Credencial Plena). R$15,50 (Outros)

Informações sobre outras programações:

Sescsp.org.br/santoandre 

SESC SÃO CAETANO 

Rua Piauí, 554 – Santa Paula

Telefone - (11) 4223-8800

Informações sobre outras programações:??

Sescsp.org.br/saocaetano 


