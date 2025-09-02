Sesc São Caetano promove atividades dedicadas à emancipação da mulher

O Sesc São Caetano realiza, em setembro, uma programação dedicada à emancipação das mulheres, com curso, roda de conversa e exibição audiovisual que buscam estimular reflexões sobre autonomia, cuidado, maternidade e sustentabilidade.

A proposta é oferecer espaços de troca e escuta, onde o conhecimento técnico se encontra com saberes ancestrais e práticas coletivas, possibilitando que cada participante se reconheça como agente de transformação em sua própria vida e na sociedade. Todas as atividades são gratuitas.

Entre os destaques está o curso conduzido pelo Instituto Guatá, que acontece de 10 a 24 de setembro, sempre às quartas-feiras, das 18h30 às 21h. A atividade integra agroecologia, ginecologia natural e cosmética consciente em três módulos que abordam os ciclos da terra, do corpo e da autonomia.

No primeiro, as participantes são convidadas a refletir sobre o papel da agroecologia e da permacultura na preservação da vida e na construção da autonomia alimentar, com a prática de montagem de um mini jardim funcional.

O segundo encontro é voltado ao corpo feminino como território de sabedoria, trazendo a ginecologia natural, a farmácia viva, técnicas de meditação e rodas de partilha. Já o terceiro encontro propõe a produção de cosméticos naturais como exercício de consumo consciente e de reconexão com práticas de autocuidado. As inscrições são antecipadas pelo portal do Sesc SP.

A programação também inclui a exibição da segunda temporada do documentário Doulas, no dia 17 de setembro, quarta-feira, das 19h às 21h, que acompanha a atuação dessas profissionais no suporte à gestação e no fortalecimento da luta pelo reconhecimento da profissão, retirada de ingressos 30 minutos antes.

No dia 20 de setembro, sábado, das 11h às 12h30, haverá ainda um bate-papo com as educadoras perinatais Nathalia Fernandes e Gabriela Damelio, que discutem o papel das doulas e a importância de decisões informadas durante a gestação e o parto. Para participar não é necessário ingresso ou inscrição.

Serviço

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Mês de setembro

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal Sesc SP

Horário de atendimento do Sesc São Caetano – De segunda a sexta, 11h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 17h30.

