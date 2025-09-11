Fábio Porchat apresenta stand-up em Santo André em outubro

O humorista Fábio Porchat sobe ao palco do Teatro Municipal de Santo André no próximo dia 31 de outubro com o stand-up Histórias do Porchat, espetáculo que já passou por diferentes cidades do Brasil e do exterior.

Criado em 2019, o show reúne relatos bem-humorados das viagens do comediante, que transformou experiências pessoais em piadas de alcance universal. Entre as situações mais lembradas pelo público estão um encontro com gorilas em safáris africanos, uma massagem inusitada na Índia e até uma dor de barriga no Nepal.

Desde a estreia, o espetáculo já contabiliza mais de 400 apresentações e foi assistido por cerca de 350 mil pessoas. A temporada incluiu capitais e cidades do interior brasileiro, além de turnês internacionais por países como Espanha, França, Portugal, Suíça, Estados Unidos, Irlanda, Angola e até os Emirados Árabes Unidos.

Para Porchat, a circulação pelo país é um dos pontos altos do projeto. “Não há nada mais gratificante para um ator do que conseguir fazer sua peça por todo o País. O Brasil é um país tão grande, com tantas possibilidades, tantas cidades diferentes e é maravilhoso ter um público diferente a cada lugar”, disse.

Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria do Teatro Municipal e também em plataforma digital de vendas.

Serviço

Histórias do Porchat

Local: Teatro Municipal de Santo André

Data: Dia 31 de outubro | sexta-feira

Horário: 21h

Preço: R$110 + taxas