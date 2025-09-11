São Bernardo adere ao sistema nacional da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

A Prefeitura de São Bernardo formalizou no último dia 5 de setembro a adesão ao Sistema Nacional da NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica). O termo foi assinado pela prefeita Jessica Cormick (Avante) e marca um avanço no processo de modernização administrativa e tributária do município.

A cidade inicia agora a fase de adequação da API (Interface de Programação de Aplicações), que permitirá integração ao ambiente de dados nacional da NFS-e. Nesse primeiro momento, não haverá mudanças para os contribuintes, que continuarão emitindo notas pelo sistema local (nfse.isssbc.com.br).

Segundo a prefeita, a adesão “consolida o compromisso de modernizar a gestão pública e tornar a cidade referência em boas práticas administrativas”. A iniciativa, destacou, amplia transparência, segurança e eficiência na arrecadação municipal, além de fortalecer o combate à sonegação por meio do compartilhamento de informações fiscais com todo o País.

Entre os principais ganhos estão o aperfeiçoamento da fiscalização, o acesso nacional às informações fiscais e a redução da burocracia, fatores que contribuem para a competitividade das empresas locais.

A secretária da Fazenda, Tatiana Rebucci, avaliou a medida como um marco. “A integração com o Ambiente Nacional da NFS-e permitirá maior controle e agilidade no processamento das informações fiscais, ampliando a eficiência de nossos serviços e atuando no combate à sonegação. É um passo fundamental para uma gestão mais moderna, segura e alinhada à reforma tributária.”

