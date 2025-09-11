Câmara de São Bernardo rejeita investigar prefeito afastado

Vinte e sete dias após o afastamento do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), por suspeita de liderar esquema de corrupção na administração, a Câmara rejeitou nesta quarta-feira (10) de forma unânime o pedido de abertura de comissão processante que poderia resultar no impeachment do podemista. Todos os 25 vereadores votaram contra. A ação foi impetrada pelo Psol, que reuniu lideranças do partido, como a deputada estadual Ediane Maria e Bruna Biondi, vereadora de São Caetano.

Logo depois da divulgação do resultado no painel, houve protestos de militantes do Psol por breves minutos, sem qualquer reação dos vereadores no plenário. Ao todo, o Parlamento aprovou 12 matérias, todas de autoria da Casa. Entre as redações, passaram títulos beneméritos e são-bernardense a cidadãos e entidades, moções de congratulação, entre outras proposituras.

LEIA TAMBÉM:

Defesa de Marcelo Lima deve pedir anulação da ação da PF em São Bernardo