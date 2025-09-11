DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Esquema de corrução

Câmara de São Bernardo rejeita investigar prefeito afastado

Psol havia solicitado a abertura de comissão processante que poderia cassar Marcelo Lima

Bruno Coelho
11/09/2025 | 08:33
Compartilhar notícia
FOTO: André Henriques/DGABC
FOTO: André Henriques/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 Vinte e sete dias após o afastamento do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), por suspeita de liderar esquema de corrupção na administração, a Câmara rejeitou nesta quarta-feira (10) de forma unânime o pedido de abertura de comissão processante que poderia resultar no impeachment do podemista. Todos os 25 vereadores votaram contra. A ação foi impetrada pelo Psol, que reuniu lideranças do partido, como a deputada estadual Ediane Maria e Bruna Biondi, vereadora de São Caetano. 

Logo depois da divulgação do resultado no painel, houve protestos de militantes do Psol por breves minutos, sem qualquer reação dos vereadores no plenário. Ao todo, o Parlamento aprovou 12 matérias, todas de autoria da Casa. Entre as redações, passaram títulos beneméritos e são-bernardense a cidadãos e entidades, moções de congratulação, entre outras proposituras.

LEIA TAMBÉM:

Defesa de Marcelo Lima deve pedir anulação da ação da PF em São Bernardo


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.