São Bernardo recebe Festival Multicultural neste fim de semana

A Praça Giovanni Breda, na Área Verde de São Bernardo, será palco do Festival Multicultural, que acontece neste fim de semana (13 e 14). Com entrada gratuita, o evento reúne música, dança, gastronomia e atividades para todas as idades, das 11h às 22h.

Realizado pela Vika Produções, com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, o festival ocupará um dos espaços públicos mais emblemáticos do município, recentemente revitalizado. A administração municipal participará da atividade com equipes de trânsito, segurança e cultura.

A programação musical inclui diferentes estilos e artistas locais e regionais. No sábado (13), a banda A União, em tributo a Charlie Brown Jr, se apresenta às 15h, seguida de Peixe Elétrico, às 20h, com repertório de forró. Já no domingo (14), o público confere Paulinho Nação, às 17h, mesclando reggae e forró, e Gon e Banda To Fly, às 20h, com os clássicos de Tim Maia.

Além dos shows, o evento contará com apresentações de dança, artes cênicas, espaço kids, atividades culturais e ambiente pet friendly, buscando promover a convivência familiar e a ocupação saudável dos espaços públicos.

Na área gastronômica, uma praça de alimentação coberta com food trucks oferecerá desde pratos tradicionais da culinária brasileira até opções internacionais inspiradas em receitas europeias, asiáticas e do Oriente Médio.

Serviço:

Festival Multicultural de São Bernardo

Data: 13 e 14 de setembro de 2025

Horário: 11h às 22h

Local: Área Verde – Praça Giovanni Breda

Entrada: Gratuita

Programação musical:

Sábado, 13 de setembro

11h – Escola Bed

13h – Luiz Rodriguez

15h – Banda A União/Tributo CBJR

17h – Cremutcho e Banda

20h – Peixe Elétrico

21h30 – DJ Tuta (Arco da Velha)

Domingo, 14 de setembro

11h – Ast Escola de Música

14h – Grupo Concepção é 10

15h – Alex Sandro

17h – Paulinho Nação

20h – Gon e Banda To Fly (Especial Tim Marley)

21h30 – DJ Tuta (Arco da Velha)