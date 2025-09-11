São Bernardo recebe Festival Multicultural neste fim de semana

Evento gratuito na Praça Giovanni Breda terá música, gastronomia e atrações para toda a família
A Praça Giovanni Breda, na Área Verde de São Bernardo, será palco do Festival Multicultural, que acontece neste fim de semana (13 e 14). Com entrada gratuita, o evento reúne música, dança, gastronomia e atividades para todas as idades, das 11h às 22h.
Realizado pela Vika Produções, com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, o festival ocupará um dos espaços públicos mais emblemáticos do município, recentemente revitalizado. A administração municipal participará da atividade com equipes de trânsito, segurança e cultura.
A programação musical inclui diferentes estilos e artistas locais e regionais. No sábado (13), a banda A União, em tributo a Charlie Brown Jr, se apresenta às 15h, seguida de Peixe Elétrico, às 20h, com repertório de forró. Já no domingo (14), o público confere Paulinho Nação, às 17h, mesclando reggae e forró, e Gon e Banda To Fly, às 20h, com os clássicos de Tim Maia.
Além dos shows, o evento contará com apresentações de dança, artes cênicas, espaço kids, atividades culturais e ambiente pet friendly, buscando promover a convivência familiar e a ocupação saudável dos espaços públicos.
Na área gastronômica, uma praça de alimentação coberta com food trucks oferecerá desde pratos tradicionais da culinária brasileira até opções internacionais inspiradas em receitas europeias, asiáticas e do Oriente Médio.
Serviço:
Festival Multicultural de São Bernardo
Data: 13 e 14 de setembro de 2025
Horário: 11h às 22h
Local: Área Verde – Praça Giovanni Breda
Entrada: Gratuita
Programação musical:
Sábado, 13 de setembro
11h – Escola Bed
13h – Luiz Rodriguez
15h – Banda A União/Tributo CBJR
17h – Cremutcho e Banda
20h – Peixe Elétrico
21h30 – DJ Tuta (Arco da Velha)
Domingo, 14 de setembro
11h – Ast Escola de Música
14h – Grupo Concepção é 10
15h – Alex Sandro
17h – Paulinho Nação
20h – Gon e Banda To Fly (Especial Tim Marley)
21h30 – DJ Tuta (Arco da Velha)
