Festival do Morango de Santo André tem tributo ao Legião Urbana; veja programação

O Festival Morango, Churros & Chocolate, em sua 5ª edição, retorna neste fim de semana, dias 13 e 14 de setembro, no Parque Antônio Pezzolo Chácara Pignatari, em Santo André, reunindo música ao vivo, gastronomia e atrações para toda a família.
O evento é gratuito e funciona das 11h às 21h, sendo que a organização sugere a colaboração com 2 kg de alimento não perecível. O festival promete uma programação variada, incluindo bandas ao vivo, food trucks, cerveja artesanal, morangos frescos, churros recheados e muito chocolate.
Sábado, 13/09
- 13h – Brasilidades com Beto Ribeiro
- 16h – Tributo a O Rappa com O Rappa Cover BR
- 18h30 – Anos 80 com Body Eletric Band
Domingo, 14/09
- 13h – MPB Rock com Banda Stragha ABC
- 16h – Flashback & Pop Rock com Banda Road Hits
- 18h30 – Tributo a Legião Urbana com Banda Livro dos Dias
- Local: Avenida Utinga, 136 – Parque Chácara Pignatari, Santo André
- Horário: 11h às 21h
- Entrada: gratuita (colabore com 2 kg de alimento)
