Festival do Morango de Santo André tem tributo ao Legião Urbana; veja programação

O Festival Morango, Churros & Chocolate, em sua 5ª edição, retorna neste fim de semana, dias 13 e 14 de setembro, no Parque Antônio Pezzolo Chácara Pignatari, em Santo André, reunindo música ao vivo, gastronomia e atrações para toda a família.



O evento é gratuito e funciona das 11h às 21h, sendo que a organização sugere a colaboração com 2 kg de alimento não perecível. O festival promete uma programação variada, incluindo bandas ao vivo, food trucks, cerveja artesanal, morangos frescos, churros recheados e muito chocolate.



Programação Musical



Sábado, 13/09



- 13h – Brasilidades com Beto Ribeiro



- 16h – Tributo a O Rappa com O Rappa Cover BR



- 18h30 – Anos 80 com Body Eletric Band



Domingo, 14/09



- 13h – MPB Rock com Banda Stragha ABC



- 16h – Flashback & Pop Rock com Banda Road Hits



- 18h30 – Tributo a Legião Urbana com Banda Livro dos Dias

Serviço

- Local: Avenida Utinga, 136 – Parque Chácara Pignatari, Santo André

- Horário: 11h às 21h

- Entrada: gratuita (colabore com 2 kg de alimento)