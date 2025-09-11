DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Previsão do Tempo

Grande ABC terá quinta-feira (11) com sol, névoa e noite nublada

Apesar da sensação de calor durante a tarde, o dia será de tempo firme e sem pancadas de chuva em toda a região

Natasha Werneck
11/09/2025 | 09:22
Compartilhar notícia
FOTO: Natasha Werneck | DGABC
FOTO: Natasha Werneck | DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O clima desta quinta-feira (11) promete repetir o padrão dos últimos dias no Grande ABC: manhãs com névoa leve, sol predominando ao longo do dia e céu mais carregado à noite, mas sem previsão de chuva, segundo o Climatempo.

LEIA MAIS: Defesa Civil alerta para baixa umidade em Santo André nesta quinta (11); veja recomendações

Em Santo André, a variação térmica vai dos 12 °C pela manhã até 27 °C à tarde, com o céu ganhando muitas nuvens ao anoitecer. Já em São Bernardo, a previsão é de um dia mais quente que o anterior, com mínima de 12 °C e máxima de 28 °C.

O calor deve ser ainda maior em São Caetano, que pode alcançar os 29 °C, após amanhecer com névoa fraca e encerrar o dia sob aumento de nebulosidade. Em Diadema, a máxima será de 28 °C, também sob sol e noites nubladas.

Em Mauá, o termômetro deve marcar entre 12 °C e 27 °C, com tempo estável. O mesmo cenário vale para Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, onde as mínimas ficam em 11 °C e as máximas em 27 °C.

LEIA MAIS: Anchieta e Imigrantes: excesso de veículos provoca filas, veja trechos

Apesar da sensação de calor durante a tarde, o dia será de tempo firme e sem pancadas de chuva em toda a região. A recomendação é aproveitar o sol, mas manter o agasalho por perto para as primeiras horas da manhã e a noite mais fresca.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.