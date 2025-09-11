Grande ABC terá quinta-feira (11) com sol, névoa e noite nublada

O clima desta quinta-feira (11) promete repetir o padrão dos últimos dias no Grande ABC: manhãs com névoa leve, sol predominando ao longo do dia e céu mais carregado à noite, mas sem previsão de chuva, segundo o Climatempo.



Em Santo André, a variação térmica vai dos 12 °C pela manhã até 27 °C à tarde, com o céu ganhando muitas nuvens ao anoitecer. Já em São Bernardo, a previsão é de um dia mais quente que o anterior, com mínima de 12 °C e máxima de 28 °C.



O calor deve ser ainda maior em São Caetano, que pode alcançar os 29 °C, após amanhecer com névoa fraca e encerrar o dia sob aumento de nebulosidade. Em Diadema, a máxima será de 28 °C, também sob sol e noites nubladas.



Em Mauá, o termômetro deve marcar entre 12 °C e 27 °C, com tempo estável. O mesmo cenário vale para Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, onde as mínimas ficam em 11 °C e as máximas em 27 °C.



Apesar da sensação de calor durante a tarde, o dia será de tempo firme e sem pancadas de chuva em toda a região. A recomendação é aproveitar o sol, mas manter o agasalho por perto para as primeiras horas da manhã e a noite mais fresca.