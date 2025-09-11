DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 11 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Trânsito

Anchieta e Imigrantes: excesso de veículos provoca filas, veja trechos

A Ecovias atualizou a situação do tráfego nas rodovias às 9h15 desta quinta-feira (11)

Natasha Werneck
11/09/2025 | 09:17
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O tráfego apresenta pontos de lentidão nas rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) na manhã desta quinta-feira (11), de acordo com a atualização divulgada às 9h15 pela concessionária Ecovias.

Na Anchieta (SP-150), sentido São Paulo, o trânsito é lento do km 20 ao 17 e do km 13 ao 10, devido ao excesso de veículos. No sentido litoral, a lentidão vai do km 62 ao 65, provocada principalmente pelo tráfego intenso de veículos de carga.

Na Imigrantes (SP-160), há retenção no sentido São Paulo entre o km 16 e o 14, também por excesso de veículos. Já no trecho de serra, entre os kms 62 e 40, o tráfego segue normal, mas com a restrição de circulação para caminhões.

A Interligação Baixada (SP-059) tem tráfego lento no sentido Anchieta, entre o km 1,8 e o km 0,1. Nos demais trechos, a circulação é normal.

As demais rodovias que compõem o sistema — Interligação Planalto, Piaçaguera-Guarujá, Cônego Domênico Rangoni, Padre Manoel da Nóbrega e marginais da Anchieta — operam normalmente, sem registros de congestionamentos.


