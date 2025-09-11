Defesa Civil alerta para baixa umidade em Santo André nesta quinta (11); veja recomendações

O Departamento de Proteção e Defesa Civil de Santo André emitiu um alerta para esta quinta-feira (11) em razão da previsão de umidade relativa do ar abaixo de 30%. A combinação com altas temperaturas e ventos aumenta o risco de incêndios na região, classificado como muito alto.



Entre as orientações à população, estão manter-se hidratado, evitar atividades físicas intensas nos horários mais quentes, utilizar umidificadores ou toalhas úmidas em ambientes fechados, aplicar e reaplicar protetor solar e ter atenção especial com crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. Também é recomendado oferecer água fresca e sombra para animais de estimação.



A Defesa Civil reforça que é proibido queimar lixo ou provocar queimadas, prática que pode agravar ainda mais os riscos neste período.



Em caso de emergência, os moradores devem acionar o telefone 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).