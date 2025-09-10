Suspeito de matar professor da USCS é preso

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (10) Thiago Alexandre Reis da Silva, 18 anos, suspeito de envolvimento no assassinato do professor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e da Fatec (Faculdade de Tecnologia) Antonio Russo, no mesmo município, Mario Eugenio Longato, 66. O docente da região foi morto em uma tentativa de assalto no Ipiranga, na Capital, na última sexta-feira (5).

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a prisão foi realizada pela 1ª Disccpat (Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio), vinculada ao Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

Foram apreendidos uma motocicleta utilizada no crime, capacetes e roupas. Em um dos endereços vistoriados, foi localizada uma segunda motocicleta usada pelos criminosos, além de outros objetos. “No local, um adolescente também foi detido e encaminhado à unidade especializada. A autoridade representará por sua internação provisória junto ao Poder Judiciário. As investigações prosseguem para a conclusão do inquérito policial”, informou a SSP.

Crime

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação de um grupo em motocicletas na Rua do Manifesto, no bairro do Ipiranga. Em determinado momento, um dos suspeitos desceu da garupa e tentou interceptar o carro em que o professor estava. Ao tentar fugir e acelerar o veículo, um dos criminosos efetuou um disparo que atingiu as costas do docente.

Longato morava na Capital e, segundo informações, havia acabado de adquirir um apartamento em São Caetano com a esposa, Daniela Flores Longato, por receio de fazer diariamente o trajeto até as instituições de ensino, que incluía passagem por Heliópolis.

Trajetória

O professor atuou por 27 anos na USCS, nas Escolas Politécnica e de Tecnologias, contribuindo para a formação de gerações de profissionais, especialmente nas áreas de Tecnologia da Informação e Engenharia. Na Fatec São Caetano, lecionou por 12 anos.

A morte de Longato provocou forte comoção entre estudantes, ex-alunos, colegas e amigos, que inundaram as redes sociais com mensagens de pesar. As publicações destacam tanto sua dedicação em sala de aula quanto a maneira próxima com que se relacionava com os alunos.

As instituições de ensino nas quais o professor lecionava emitiram notas de pesar pelo falecimento. Longato era mestre em Engenharia de Produção pela Unip (Universidade Paulista) e engenheiro eletricista formado pela FEI (Fundação Educacional Inaciana Padre Sabóia de Medeiros).

