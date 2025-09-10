DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 10 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Investigação

Suspeito de matar professor da USCS é preso

Thiago Alexandre Reis da Silva, 18 anos, foi identificado como um dos envolvidos no assassinato de Mario Eugênio Longato no dia 5, na Capital, em uma tentativa de assalto

Do Diário do Grande ABC
10/09/2025 | 17:59
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (10) Thiago Alexandre Reis da Silva, 18 anos, suspeito de envolvimento no assassinato do professor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e da Fatec (Faculdade de Tecnologia) Antonio Russo, no mesmo município, Mario Eugenio Longato, 66. O docente da região foi morto em uma tentativa de assalto no Ipiranga, na Capital, na última sexta-feira (5).

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a prisão foi realizada pela 1ª Disccpat (Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio), vinculada ao Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).

Foram apreendidos uma motocicleta utilizada no crime, capacetes e roupas. Em um dos endereços vistoriados, foi localizada uma segunda motocicleta usada pelos criminosos, além de outros objetos. “No local, um adolescente também foi detido e encaminhado à unidade especializada. A autoridade representará por sua internação provisória junto ao Poder Judiciário. As investigações prosseguem para a conclusão do inquérito policial”, informou a SSP.

Crime

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação de um grupo em motocicletas na Rua do Manifesto, no bairro do Ipiranga. Em determinado momento, um dos suspeitos desceu da garupa e tentou interceptar o carro em que o professor estava. Ao tentar fugir e acelerar o veículo, um dos criminosos efetuou um disparo que atingiu as costas do docente. 

Longato morava na Capital e, segundo informações, havia acabado de adquirir um apartamento em São Caetano com a esposa, Daniela Flores Longato, por receio de fazer diariamente o trajeto até as instituições de ensino, que incluía passagem por Heliópolis.

Trajetória

O professor atuou por 27 anos na USCS, nas Escolas Politécnica e de Tecnologias, contribuindo para a formação de gerações de profissionais, especialmente nas áreas de Tecnologia da Informação e Engenharia. Na Fatec São Caetano, lecionou por 12 anos. 

A morte de Longato provocou forte comoção entre estudantes, ex-alunos, colegas e amigos, que inundaram as redes sociais com mensagens de pesar. As publicações destacam tanto sua dedicação em sala de aula quanto a maneira próxima com que se relacionava com os alunos.

As instituições de ensino nas quais o professor lecionava emitiram notas de pesar pelo falecimento. Longato era mestre em Engenharia de Produção pela Unip (Universidade Paulista) e engenheiro eletricista formado pela FEI (Fundação Educacional Inaciana Padre Sabóia de Medeiros). 

