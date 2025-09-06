DGABC
DGABC

Sábado, 6 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Luto

Familiares, amigos e alunos se despedem de professor da USCS

Mario Longato, 66 anos, assassinato em tentativa de assalto, foi velado na manhã deste sábado; sepultamento acontece às 14h, na Capital

Tatiane Pamboukian
06/09/2025 | 13:43
André Henriques/DGABC
André Henriques/DGABC


O professor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Mario Eugênio Longato, 66 anos, assassinado durante tentativa de assalto na sexta-feira (6), na Capital, foi velado na manhã  deste sábado (6), na Agência Cerimonial Pacaembú. Às 14h, será realizado o sepultamento no Cemitério do Araçá, localizado na Avenida Doutor Arnaldo, 666, na cidade de São Paulo.

Longato também lecionava na Fatec (Faculdade de Tecnologia) Antonio Russo, no município são-caetanense.

O diretor da Fatec de São Caetano, João Carlos Fernandes, 59 anos, destaca que ele era mais que um professor. "Ele se preocupava com os alunos para além das aulas. Ajudava a arrumar emprego e era um amigo mesmo de todos, sempre foi muito querido nestes 12 anos em que esteve aqui. Vai fazer muita falta."

A ex-aluna de Mario Longato na unidade, Lídia dias Silva, 54 anos, veio fazer sua última homenagem ao professor.

"Ele era muito especial, uma pessoa incrível, com um olhar diferenciado. Ele me ajudou muito com uns problemas pessoais que estava passando e, se não fosse por ele, não teria me formado", diz Lídia, que concluiu em fevereiro deste ano Segurança da Informação na Fatec de São Caetano.

A família, muito abalada, preferiu não se pronunciar.


