Professor da USCS e da Fatec é morto em assalto na Avenida Almirante Delamare

O professor Mario Eugênio Longato, que lecionava na USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e na Fatec (Faculdade de Tecnologia) de São Caetano, foi assassinado na noite desta quinta-feira (4), na Avenida Almirante Delamare, em São Paulo. Ele teria sido morto durante um assalto. As instituições prestaram condolências na manhã desta sexta-feira (5).

A USCS divulgou nota em que lamenta profundamente a morte do docente. “A Universidade Municipal de São Caetano lamenta o falecimento do professor Mario Eugênio Longato, docente das Escolas Politécnica e de Tecnologias da Universidade. A instituição se solidariza com seus amigos, familiares e colegas de trabalho”, diz o comunicado.

A Fatec de São Caetano – Antonio Russo também se manifestou por meio de mensagem encaminhada por integrantes da comunidade acadêmica ao Diário. “É com grande pesar que informo o falecimento do nosso colega Prof. Mário Eugênio Longato, vítima de assalto na noite de ontem. Não sei se você teve aulas com ele, mas foi um ótimo professor, verdadeiramente interessado no aprendizado e no progresso dos alunos de Segurança da Informação da Fatec São Caetano”, diz o texto.

Professor respeitado, Longato era conhecido pela dedicação em sala de aula e pela forma próxima de lidar com os estudantes. Até a publicação deste texto, não havia informações sobre o velório e o enterro. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

Com mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Paulista e graduação em Engenharia Elétrica pelo Centro Universitário da FEI, em São Bernardo, o professor construiu sólida trajetória acadêmica e profissional. Atualmente, lecionava na USCS, nos cursos de Engenharia da Produção, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologias em Gestão de TI. Também integrava o corpo docente da Fatec, onde ministrava disciplinas de Redes de Computadores para os cursos de Segurança da Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Além da atuação no ensino superior, era sócio-diretor da empresa MGR Informática Ltda., especializada em consultoria de gestão empresarial, com foco em supply chain no setor automotivo. Sua experiência incluiu ainda a função de coordenador de prova no Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, liderando equipes de especialistas na elaboração de exames.