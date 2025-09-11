Docinhos sempre à mão: sobremesas para ter prontas na geladeira; veja

Depois de um dia cansativo, nada melhor do que chegar em casa com uma sobremesa te esperando na geladeira. Ter um docinho pronto em casa pode ser um ato de autocuidado. Seja para adoçar a rotina, receber uma visita inesperada ou simplesmente matar aquela vontade depois do almoço, sobremesas que podem ficar na geladeira ou no congelador são práticas e salvam o dia.

Além disso, muitas delas duram bastante tempo e ficam até mais gostosas depois de algumas horas descansando. Nesta seleção, confira receitas práticas e deliciosas que você pode preparar com antecedência e deixar guardadas para quando bater a vontade. Escolha a sua favorita para facilitar e adoçar o seu dia a dia.

Trufa de Negresco

Ingredientes

300g de chocolate meio amargo

1 lata de creme de leite

2 pacotes de biscoito Negresco triturados

200g de chocolate branco derretido

Modo de Preparo

1 - Em um recipiente, em banho-maria e fogo médio, derreta o chocolate meio amargo por completo. Adicione o creme de leite e misture bem.

2 - Retire do fogo e adicione o biscoito Negresco triturado, separando uma pequena parte da farofa para a decoração. Misture bem, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por no mínimo 1 hora.

3 - Após esse tempo, retire e com as mãos faça pequenas bolinhas. Passe-as no chocolate branco derretido, coloque-as sobre uma forma com papel manteiga para secar e adicione a farofa de biscoito Negresco reservada por cima para que grude no chocolate.

4 - Sirva em temperatura ambiente ou guarde-as na geladeira em um pote bem fechado.

Mousse de maracujá

Ingredientes

Mousse

1 caixa de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 caixinha de gelatina sabor maracujá

1 xícara (chá) de água fervendo

1 xícara (chá) de suco de maracujá natural

Calda

Meia xícara (chá) de polpa de maracujá com sementes

Meia xícara (chá) de açúcar refinado

Modo de Preparo

Mousse

1 - Em uma panela, adicione o creme de leite, o leite condensado, leve ao fogo baixo por aproximadamente 5 minutos, até que os ingredientes incorporem. Em seguida, hidrate a gelatina na água quente.

2 - No liquidificador, adicione essa mistura junto com o suco de maracujá e bata tudo por 5 minutos. Disponha em um refratário médio e leve à geladeira por 6 horas.

Calda

3 - Em uma panela, adicione a polpa de maracujá com o açúcar, misture bem e leve ao fogo baixo. Apure até atingir uma consistência de calda. Em seguida, disponha sobre a mousse já firme e sirva.

