Confira receita de esfiha de carne para celebrar o dia nacional da esfiha

Nesta terça-feira (9), é celebrado o dia nacional da esfiha, para comemorar esta data, que tal preparar uma esfiha caseira? Confira a receita de um prato do Oriente Médio que se tornou um dos mais consumidos no Brasil.

Esfiha de carne

Rendimento: 16 unidades

Tempo de preparo: 1 hora e 30 minutos de preparo + cerca de 2 horas de descanso + 30 minutos de forno

Nível de dificuldade

( ) Fácil

(x) Médio

( ) Difícil

Tipo de receita

( ) Doce

(X) Salgada

Ingredientes

Esponja

½ xícara (chá) de farinha de trigo (75g)

1 colher (chá) de fermento biológico seco (4g)

1/3 xícara (chá) de água (80ml)

Massa

2½ xícaras (chá) de farinha de trigo (360g)

1 colher (chá) de sal (5g)

1 colher (sopa) de açúcar (12g)

2/3 xícara (chá) de manteiga derretida (105g)

2/3 xícara (chá) de leite integral (160ml)

Manteiga para untar a assadeira

Fubá para polvilhar na esfiha aberta

Ovo batido para pincelar as esfihas fechadas

Fatias de limão para servir

Recheio

400 gramas de carne moída (patinho)

1 tomate sem sementes picado (120g)

½ cebola picada (55g)

2 colheres (sopa) de salsinha picada (8g)

Sal e pimenta síria a gosto

Modo de preparo

Esponja

Coloque a farinha de trigo, o fermento biológico seco e a água em uma tigela pequena. Com uma colher, misture bem e cubra com plástico filme.

Deixe descansar por cerca de 30 minutos, ou até dobrar de volume.

Massa

Coloque a farinha de trigo, o sal e o açúcar em uma tigela grande, e misture bem. Deixe um buraco no meio e coloque a esponja feita anteriormente, a manteiga derretida e um pouco mais da metade do leite. Misture com uma colher e depois use as mãos, adicionando o restante do leite se necessário. Deixe a massa descansar por 5 minutos na bancada, coberta com filme plástico.

Sove a massa por cerca de 5 a 10 minutos, ou até que a massa esteja lisa e uniforme. Unte uma tigela com manteiga e coloque a massa. Cubra com filme plástico e deixe descansar por cerca de 1 hora, ou até que dobre de tamanho.

Após o tempo de descanso, divida a massa em 16 porções, e faça bolinhas. Coloque as bolinhas em uma assadeira untada com óleo, cubra com filme plástico e deixe descansar por 30 minutos.

Recheio

Enquanto a massa descansa, prepare o recheio: misture bem todos os ingredientes e divida em 16 porções. Para retirar o excesso de líquido do recheio, aperte bem com as mãos cada porção e coloque as bolinhas sobre um papel toalha pra terminar de escorrer o líquido e reserve.

Finalização:

Pré-aqueça o forno em temperatura alta e unte uma assadeira com manteiga.

Abra cada bolinha de massa com um rolo, formando um disco de 12 a 13 cm de diâmetro.

Para as esfihas abertas, modele um pouco com os dedos, deixando uma bordinha na massa. Polvilhe o fubá na base de cada esfiha e achate o recheio em cima da massa, de modo que fique bem distribuído no centro, até as bordas.

Para as esfihas fechadas, coloque o recheio no centro da massa, modelando um formato mais triangular. Passe água nas bordas da massa e junte as duas laterais formando um “chapéu”. Junte a borda debaixo formando a esfiha, e aperte bem as emendas da massa com os dedos.

Leve para assar por 15 a 20 minutos, ou até que estejam douradas. Sirva quente com uma fatia de limão para acompanhar.

