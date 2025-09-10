Mayombe Afro Latino se apresenta no Sesc São Caetano

O Sesc São Caetano recebe na próxima sexta-feira (12), às 20h, o show do grupo Mayombe Afro Latino, que traz ao público a essência das influências rítmicas africanas na América Latina. A apresentação é uma celebração da memória ancestral e das heranças culturais dos povos escravizados, com um repertório que une tradições negras e ameríndias em uma viagem sonora pela afro-latinidade.

O espetáculo mescla ritmos como son, bolero e cha cha cha cubanos, pontos de umbanda, samba-landós peruanos e cumbias colombianas, em interpretações de clássicos como Chan Chan, El Carretero, Veinte Años, Quizás, Quizás, Quizás, El Gavilán e Piel Canela, entre outros sucessos que convidam o público a cantar e dançar. Inspirado em nomes como Buena Vista Social Club, Elíades Ochoa, Compay Segundo e Sonora Santanera, o grupo propõe um mergulho cultural.

Criado em 2015 sob a direção do músico Jara Arrais, o Mayombe Afro Latino já se apresentou em diversos espaços culturais voltados às latinidades, como o ECLA (Espaço Cultural Latino Americano), Al Janiah, Centro Cultural Butantã e unidades do Sesc em Santo André, Santos, Araraquara, Taubaté, Vila Mariana e 24 de Maio. O grupo também marcou presença em festivais como o Arte e Trabalho, em Santos. Com dois álbuns lançados, Mayombe Afro Cubano volumes I e II (2019), pelo selo Carambola Produções, a formação é reconhecida por sua energia e interação direta com o público.

O Mayombe Afro Latino é formado por Jara Arrais (violão e voz), Sergio Turcão (contrabaixo e voz), Ademar Farinha (três cubano e voz) e Afonsinho Menino (percussão). O show acontece no espaço de convivência do Sesc São Caetano, das 20h às 21h, com classificação etária não recomendada para menores de 12 anos. Os ingressos estão disponíveis no portal do SescSP.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano

Dia: 12 de setembro

Ingressos: R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia) e R$ 12,00 (credencial plena).

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sesc.

