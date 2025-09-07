Sesc traz sucessos do cinema para a unidade Santo André

O projeto Cinema no Sesc inicia sua programação no segundo semestre com sessões gratuitas e abertas ao público. A proposta convida espectadores de diferentes idades para vivenciar a experiência coletiva do cinema. As sessões acontecem no Sesc Santo André em diferentes datas. O projeto visa ampliar o acesso ao cinema.

A programação contempla diversidade de estilos, temas e faixas etárias. Para crianças e público familiar, filmes como Minhocas e O Fantástico Senhor Raposo apresentam histórias cheias de sensibilidade, imaginação e afeto.

No dia 13, sábado, às 16h, será exibido Minhocas. Na história, três minhocas, Júnior, Linda e Neco, enfrentam o terrível tatu-bola Big Wig, um ditador maníaco que, com a ajuda dos vermes da Gangue da Lama, pretende dominar todas as minhocas da terra através do hipnotismo e construir um Império onde os tatus-bola serão os senhores. Durante a aventura, Júnior, antes um garoto mimado e inseguro, descobrirá o valor da amizade, da coragem e da confiança em si própria.

Já no dia 20, no mesmo horário, o destaque será O Fantástico Senhor Raposo. No fime, o Sr. Raposo, a Sra. Raposa e seu filho, Ash, moram em uma árvore na colina, perto de fazendas cujos donos querem capturá-los. Antes, ele roubava galinhas, mas prometeu parar por causa da esposa grávida e virou colunista. A tentação de voltar à antiga vida faz com que ele arrisque tudo. As duas sessões são livres. O Sesc andreense fica na Rua Tamarutaca, 302, na Vila Guiomar.