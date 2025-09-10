Futebol amador de São Caetano abre nova temporada no fim de semana

Quatro campeonatos começam nos dias 13 e 14, reunindo desde atletas veteranos até jovens do Sub-12
O tradicional futebol amador de São Caetano, organizado pela Liga São-caetanense de Futebol, inicia a temporada do segundo semestre no próximo fim de semana, 13 e 14 de setembro. Estarão em disputa os campeonatos das categorias Veterano (+38 anos), Máster (+48), Super Máster (+55) e Sub-12.
A competição movimentará equipes em diferentes faixas etárias e formatos. O torneio Veterano terá 20 times, divididos em cinco grupos de quatro. A classificação será definida pela pontuação geral, e os 16 melhores avançam às fases eliminatórias, até a final.
No Máster, sete equipes se enfrentam em turno único, com as quatro primeiras colocadas seguindo para as semifinais. Já no Super Máster, cinco times disputam todos contra todos, e os quatro melhores passam para o mata-mata.
LEIA TAMBÉM:
América do Sul quebra jejum e conquista Amador de Futebol de São Caetano
Na base, o Sub-12 contará com oito equipes, divididas em dois grupos. Após a fase classificatória, os melhores avançam às semifinais e à decisão.
Os jogos do Sub-12 e do Super Máster serão realizados aos sábados pela manhã. As categorias Veterano e Máster terão partidas durante a semana à noite e também aos domingos pela manhã.
Informações detalhadas sobre locais e horários podem ser acompanhadas pelos perfis da Prefeitura e da Liga Sancaetanense de Futebol no Instagram.
LEIA TAMBÉM:
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.