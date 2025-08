América do Sul quebra jejum e conquista Amador de Futebol de São Caetano

Após um longo jejum de 56 anos, o América do Sul tornou-se o grande campeão da categoria Principal do futebol amador de São Caetano ao derrotar o Padre Cícero, por 1 a 0, na final de domingo (3), no Estádio Anacleto Campanella. Jorge do Vale foi o autor do gol da vitória, aos 6 minutos do segundo tempo, e entrou para a história do time do Bairro Fundação por ter dado o título que não vinha desde 1969.

"É uma sensação indescritível. Ainda não caiu a ficha que hoje estou na história de um time de tanta tradição, que não sabia o que era conquista do Principal há tanto tempo. Fico muito feliz por toda a comunidade do América do Sul", comentou o emocionado centroavante Jorge. O presidente da LSF (Liga São-caetanense de Futebol), Edmar Pedro da Silva, o Tuca, estava radiante por conta da decisão. "Um jogão, digno de uma final, muito emocionante. Parabéns a toda a comunidade do América do Sul, campeão depois de muitos anos, imagino a alegria que eles estão", disse Tuca. SEGUNDO SEMESTRE O futebol amador de São Caetano nem bem terminou com as categorias Principal, Juniores (sub-20), Dentão (sub-16) e Dente de Leite (sub-14), a Liga já se prepara para as competições do segundo semestre. As categorias serão: Sub-10; Sub-12; Veterano (38+); Máster (48+); Super Máster (55+). As competições devem ter início num sábado, 13 de setembro.