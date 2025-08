Jovem de São Bernardo desafia limites rumo aos Jogos Paralímpicos

Com apenas 19 anos, Vitória Gualberto do Espírito Santo já carrega no peito a força de quem nasceu para lutar. Moradora do bairro Ferrazópolis, em São Bernardo, ela treina diariamente no Clube Atlético Parque da Mooca, na Capital, e sonha em representar o Brasil nas Paralimpíadas de Los Angeles, em 2028. A jovem, que nasceu sem o braço esquerdo, encontrou na modalidade não apenas uma distração, mas um propósito de vida.

A relação com o taekwondo começou de maneira inesperada. Ela conta que estava participando de uma seletiva de futsal na instituição onde treina atualmente, quando foi convidada para conversar sobre a modalidade. Curiosa, aceitou. Nunca havia ouvido falar do parataekwondo, mas decidiu experimentar – e assim nasceu uma nova paixão.

Do início tímido aos títulos expressivos, sua trajetória foi marcada por desafios físicos e emocionais. “Precisei emagrecer para me enquadrar na categoria de peso. Cheguei aqui com 57 kg e hoje estou com 52 kg, mas no fim deu tudo certo”, conta a atleta, que, com apenas dois meses de treino, conquistou o título de campeã brasileira.

Vitória não esconde o nervosismo e a emoção de cada passo dado no tatame. “A minha primeira competição foi muito marcante. Eu chorei antes de entrar e depois de sair. Não acreditava que poderia, mas conquistei o título brasileiro logo de cara”, lembra ela. Primeira colocada no ranking nacional, está classificada para disputar torneios internacionais na Coreia do Sul, França e Austrália, levando o nome do Brasil para o mundo.

Mesmo com o apoio da Bolsa Atleta Nacional, que garante um auxílio mensal de pouco mais de R$ 1.000, Vitória ainda enfrenta barreiras financeiras para manter o alto nível de desempenho e participar de torneios no Exterior. Recentemente, organizou uma vaquinha virtual com o objetivo de arrecadar R$ 100 mil para custear passagens, hospedagem e alimentação. No entanto, o montante arrecadado ficou em torno de R$ 6.000 – valor insuficiente para cobrir as despesas, o que obrigou a equipe a cancelar a viagem.

O treinador da Seleção Brasileira de taekwondo, Alan Nascimento, exalta a dedicação da atleta. “A Vitória tem um comprometimento absurdo. Sai da casa dela às 4h30 para treinar. Ela se entrega completamente, é disciplinada e escuta as orientações. Isso é raro hoje”, afirma.

A impossibilidade de disputar certas competições compromete a pontuação de Vitória no ranking internacional, dificultando sua meta de conquistar a vaga direta para os Jogos Paralímpicos. “Mesmo estando na Seleção, ela precisa rodar o circuito internacional por fora. Sem isso, corre o risco de ter que disputar uma seletiva mais acirrada. Por isso, estamos sempre em busca de parceiros que queiram investir em um sonho que é coletivo”, explica Alan.

Apesar dos obstáculos, Vitória segue otimista. Com o apoio da família, da equipe técnica e da própria força de vontade, ela encara cada treino como uma chance de crescer, não apenas como atleta, mas como inspiração para outras pessoas com deficiência. “Achava que não era capaz, mas hoje vejo que sou. Outras pessoas também podem”, afirma, com a determinação de quem não pretende parar até chegar a Los Angeles.