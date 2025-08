Delegação do Santo André sofre ataque após jogo contra o São José pela Copa Paulista

A delegação do Santo André foi alvo de um ataque na tarde deste domingo (3), após a partida contra o São José, válida pela 8ª rodada da Copa Paulista. O episódio ocorreu nas imediações do Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, com possível envolvimento de integrantes da torcida organizada Mancha Azul, do clube adversário.

Segundo nota oficial publicada pelo Santo André nas redes sociais, o ônibus que transportava a equipe foi cercado por torcedores rivais após o término da partida. Eles teriam depredado o veículo, invadido o interior, ameaçado jogadores e arremessado garrafas de cerveja e rojões contra o ônibus. Diante da gravidade da situação, atletas relataram ter se deitado no corredor do veículo para tentar se proteger, enquanto a delegação inteira ficou sob forte tensão por cerca de dez minutos.

O clube classificou o episódio como “absolutamente inadmissível em qualquer ambiente esportivo” e ressaltou que o futebol deve ser um espaço de rivalidade saudável, respeito mútuo e segurança. Imagens e vídeos do ataque foram anexados à publicação oficial para reforçar a denúncia.

A direção do Ramalhão informou que tomará todas as medidas cabíveis junto à Federação Paulista de Futebol e às autoridades competentes, exigindo que os responsáveis sejam identificados e punidos exemplarmente, a fim de evitar que episódios como esse se repitam.

O jogo terminou com vitória do São José por 3 a 1, resultado que manteve o time do Vale do Paraíba na liderança do Grupo D da Copa Paulista. O Santo André, por sua vez, segue na lanterna, lutando para evitar a eliminação precoce da competição.