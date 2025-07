Unidos do Morro é campeão da liga amadora de São Bernardo

Unidos do Morro é campeão da divisão especial da liga de futebol amador de São Bernardo. O time enfrentou o Blumenau em partida movimentada do começo ao fim. O confronto ocorreu neste domingo no está 1º de Maio.

A final foi decidida nos pênaltis após a partida terminar em 2 a 2.

Reportagem em atualização