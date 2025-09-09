GCM de São Caetano apreende caminhão usado em descarte irregular de entulho

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano, em ação integrada com o Smart Sanca, apreendeu um caminhão utilizado no descarte irregular de entulho no Bairro Fundação, na madrugada desta terça-feira (9).

Por volta das 4h, as câmeras do sistema de monitoramento registraram a entrada de um caminhão VW modelo 17.280 em área próxima ao cruzamento da Avenida dos Estados com a Rua Pedro Alexandrino, ponto frequentemente utilizado para despejos clandestinos de resíduos. O veículo já vinha sendo acompanhado pela GCM em conjunto com o Smart Sanca.

Durante a abordagem, os agentes constataram que o caminhão estava em mau estado de conservação e com emplacamento inelegível, o que motivou a apreensão imediata.

LEIA TAMBÉM:

Smart Sanca terá reforço com compra de mais 153 câmeras