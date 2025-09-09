Comemore o Dia do Cachorro-Quente com receitas criativas e fora do tradicional

Confira sugestões para reinventar o prato de forma prática e saborosa
Clássico da gastronomia mundial e uma das paixões dos brasileiros, o cachorro-quente ganhou fama nos Estados Unidos no final do século XIX, quando imigrantes alemães popularizaram a salsicha Frankfurt servida no pão. Rapidamente, a receita conquistou o paladar americano, sendo um sucesso principalmente em jogos de beisebol, até que se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil, onde ganhou novas versões, acompanhamentos e muito mais recheio. Hoje, o clássico lanche é tão querido que tem uma data especial para ser celebrado: 9 de setembro.
Para deixar a ocasião ainda mais gostosa e homenagear esse prato tão amado, prepare duas receitas diferentes que vão além do tradicional pão com salsicha.
A primeira opção é o Hot-Dog de Forno, uma versão prática e nutritiva que garante uma massa fofinha e saborosa. O recheio leva salsichas, legumes, molho de tomate e temperos, resultando em um prato colorido e irresistível para servir no almoço em família ou no lanche da tarde.
Já para quem quer inovar ainda mais, o Crepe de Hot Dog ao Forno é uma pedida criativa e muito divertida. Feito com massa de biscoito triturado e finalizado no forno com molho de tomate e parmesão, o prato rende 12 porções e é perfeito para compartilhar com amigos e transformar o momento em festa.
Confira as receitas e reinvente o cachorro-quente sem complicação.
Hot-Dog de forno
Ingredientes
Massa
2 xícaras (chá) de farinha de trigo com fermento
2 xícaras (chá) de leite
2 ovos
100 g de queijo parmesão ralado
Recheio
8 salsichas cozidas e picadas
1 cebola picada
1 tomate picado sem sementes
1 pimentão picado
1 lata de milho
1 lata de ervilha
azeitonas a gosto
1/2 lata de molho de tomate
Modo de Preparo
Massa
Bata no liquidificador a farinha de trigo com fermento, os ovos, o leite e metade do queijo ralado
Recheio
Em uma panela, leve todos os ingredientes ao fogo médio e deixe cozinhar por alguns minutos
Unte uma forma e polvilhe com farinha de trigo
Despeje a metade da massa, o recheio e cubra com o restante da massa
Polvilhe com o resto do queijo
Leve ao forno médio (180° C), preaquecido, por aproximadamente 30 minutos
Crepe de Hot-Dog ao Forno
Ingredientes
Massa
½ embalagem de bolacha água e sal
½ colher (sopa) de farinha de trigo
1 ovo inteiro
1 gema
½ colher (sopa) margarina vegetal
1 xícara (chá) de leite
Recheio
12 salsichas de frango light
500ml de molho de tomate
Queijo parmesão ralado a gosto
Para Servir
Catchup e mostarda a gosto
Modo de Preparo
Comece preparando a massa.
Leve ao processador o biscoito água e sal e bata até obter uma farofa. Leve ao liquidificador junto com os demais ingredientes a bata até ficar bem homogêneo.
Prepare os crepes.
Unte com margarina vegetal uma frigideira tipo panquequeira e espalhe de forma uniforme uma concha pequena de massa e deixe fritar dos dois lados. Repita o procedimento até terminar a massa e reserve.
Recheie os crepes com salsicha. Acomode num refratário médio, regue com molho de tomate, salpique o queijo parmesão e leve ao forno médio (180ºC) por 10 minutos para gratinar.
Retire do forno e sirva acompanhado de catchup e mostarda.
