Conheça a torta com castanha e surpreenda no próximo almoço

Com uma combinação perfeita e irresistível entre a crocância e a cremosidade, a torta com castanha é daquelas sobremesas que conquistam e viram item obrigatório na mesa.

Fácil de preparar, ela leva camadas intercaladas de biscoito, creme suave e delicioso, calda de chocolate e castanhas trituradas para fechar. Essa receita é ideal para ocasiões especiais. Confira o passo a passo!

Torta com castanha

Ingredientes:

200 g de manteiga sem sal

3 xícaras de açúcar

2 de gemas

1 colher de sopa conhaque ou rum

2 pacotes de biscoito Maria

2 latas de creme de leite

Leite (para umedecer os biscoitos)

6 colheres de chá de chocolate em pó

6 colheres de sopa de leite

1 colher de sopa margarina

Modo de preparo:

- Bata na batedeira o açúcar com a manteiga gelada, até formar um creme. Acrescente as gemas, o conhaque ou rum e o creme de leite gelado para facilitar a retirada do soro. Bata até formar um creme macio e consistente. Reserve.

- Misture as colheres de chocolate em pó, açúcar, leite e margarina e leve ao fogo baixo até formar uma calda.

- Em um refratário de vidro grande, alterne camadas de biscoito Maria molhado em leite, creme, calda e castanha triturada. Finalize sempre com uma camada de creme e, em seguida, castanhas trituradas. Para enfeitar, coloque algumas castanhas inteiras e regue com a calda em movimentos aleatórios.

- Conserve em geladeira. De preferência prepare no dia anterior ao consumo.

DICA: Coloque o creme de leite no congelador 15 minutos antes de usá-lo, dessa forma ficará mais fácil de separar o soro.

