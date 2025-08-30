Conheça a torta com castanha e surpreenda no próximo almoço

Confira receita da sobremesa perfeita para encontros em família
Com uma combinação perfeita e irresistível entre a crocância e a cremosidade, a torta com castanha é daquelas sobremesas que conquistam e viram item obrigatório na mesa.
Fácil de preparar, ela leva camadas intercaladas de biscoito, creme suave e delicioso, calda de chocolate e castanhas trituradas para fechar. Essa receita é ideal para ocasiões especiais. Confira o passo a passo!
Torta com castanha
Ingredientes:
200 g de manteiga sem sal
3 xícaras de açúcar
2 de gemas
1 colher de sopa conhaque ou rum
2 pacotes de biscoito Maria
2 latas de creme de leite
Leite (para umedecer os biscoitos)
6 colheres de chá de chocolate em pó
6 colheres de sopa de leite
1 colher de sopa margarina
Modo de preparo:
- Bata na batedeira o açúcar com a manteiga gelada, até formar um creme. Acrescente as gemas, o conhaque ou rum e o creme de leite gelado para facilitar a retirada do soro. Bata até formar um creme macio e consistente. Reserve.
- Misture as colheres de chocolate em pó, açúcar, leite e margarina e leve ao fogo baixo até formar uma calda.
- Em um refratário de vidro grande, alterne camadas de biscoito Maria molhado em leite, creme, calda e castanha triturada. Finalize sempre com uma camada de creme e, em seguida, castanhas trituradas. Para enfeitar, coloque algumas castanhas inteiras e regue com a calda em movimentos aleatórios.
- Conserve em geladeira. De preferência prepare no dia anterior ao consumo.
DICA: Coloque o creme de leite no congelador 15 minutos antes de usá-lo, dessa forma ficará mais fácil de separar o soro.
