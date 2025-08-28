DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

Viral Titulo Sobremesa

Descubra como preparar o bolo chocolatudo do filme 'Matilda'

Matilda aprova: bolo delicioso e magia garantida

Do Diário do Grande ABC
28/08/2025 | 13:50
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Em 1996 foi lançado o filme Matilda. O longa narra a história de Matilda Wormwood, uma menina prodígio que possui habilidades psicocinéticas e faz uso dessas habilidades para lidar com sua família problemática e a temida diretora de sua escola.

Uma cena do filme ficou bastante popular por mostrar um bolo de chocolate com bastante recheio. O bolo acabou tendo tanta repercussão mundialmente que quem assistia o filme ficava com vontade de provar a sobremesa.

Para quem quer aprender e fazer em casa o Bolo Chocolatudo, siga o passo a passo da receita, confira:

Bolo Chocolatudo

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 1 hora

Ingredientes

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de chocolate em pó 

4 ovos

1 xícara (chá) de café coado

3 colheres (sopa) de Shoyu

1 xícara (chá) de óleo 

½ xícara (chá) de açúcar

½ xícara (chá) de açúcar mascavo

1 pitada de cravo em pó

1 colher (sopa) de fermento em pó 

Para o brigadeiro

1 lata de leite condensado

1 xícara (chá) de chocolate meio amargo picado ou em gotas

¼ de xícara (chá) de Shoyu

¼ de xícara (chá) de creme de leite fresco

2 colheres (sopa) de manteiga

Para a ganache

1 xícara (chá) de creme de leite fresco

2 xícaras (chá) de chocolate meio amargo picado

3 colheres (sopa) de mel

3 colheres (sopa) de manteiga

Modo de Preparo

Comece preparando o brigadeiro e a ganache.

Em uma panela média adicione o creme de leite da ganache e aqueça até ficar morno. Coloque o dedo no creme e veja se consegue ficar por 4 segundos. 

Coloque o chocolate picado em uma tigela e despeje o creme de leite morno sobre o chocolate.

Mexa bem até que o chocolate tenha derretido por completo.

Adicione a manteiga, o mel e misture bem.

Leve para gelar enquanto prepara as próximas etapas.

Prepare o brigadeiro. Em uma panela média adicione o leite condensado, o chocolate e o Shoyu, leve para ferver em fogo baixo mexendo sempre.

Quando o brigadeiro engrossar é começar a soltar do fundo da panela, adicione o creme de leite fresco, a manteiga e mexa por 2 minutos.

Retire do fogo e leve para gelar. Unte uma forma de 20cm de diâmetro.

Em uma tigela misture a farinha de trigo e o chocolate em pó. Reserve

No liquidificador bata os ovos, o café, o Shoyu, o açúcar e o óleo.

Adicione a mistura do liquidificador à tigela com os secos.

Misture bem até obter uma massa lisa e uniforme.

Adicione o fermento e mexa delicadamente.

Despeje a mistura na forma untada e leve para assar por aproximadamente 50 minutos a 180°C.

Após 35 minutos faça o teste do palito, espete um palito na massa, se ele sair seco, o bolo está pronto.

Deixe esfriar por completo, desenforme e corte em três discos.

Recheie os discos com o brigadeiro, cobrindo cada camada com outro disco do bolo.

Cubra o bolo com a ganache. Sirva a seguir.

Dica: Não deixe o creme de leite da ganache ferver ou entrar na tigela com chocolate estando muito quente, isso pode talhar a ganache.

