Descubra como preparar o bolo chocolatudo do filme 'Matilda'

Matilda aprova: bolo delicioso e magia garantida
Em 1996 foi lançado o filme Matilda. O longa narra a história de Matilda Wormwood, uma menina prodígio que possui habilidades psicocinéticas e faz uso dessas habilidades para lidar com sua família problemática e a temida diretora de sua escola.
Uma cena do filme ficou bastante popular por mostrar um bolo de chocolate com bastante recheio. O bolo acabou tendo tanta repercussão mundialmente que quem assistia o filme ficava com vontade de provar a sobremesa.
Para quem quer aprender e fazer em casa o Bolo Chocolatudo, siga o passo a passo da receita, confira:
Bolo Chocolatudo
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 1 hora
Ingredientes
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de chocolate em pó
4 ovos
1 xícara (chá) de café coado
3 colheres (sopa) de Shoyu
1 xícara (chá) de óleo
½ xícara (chá) de açúcar
½ xícara (chá) de açúcar mascavo
1 pitada de cravo em pó
1 colher (sopa) de fermento em pó
Para o brigadeiro
1 lata de leite condensado
1 xícara (chá) de chocolate meio amargo picado ou em gotas
¼ de xícara (chá) de Shoyu
¼ de xícara (chá) de creme de leite fresco
2 colheres (sopa) de manteiga
Para a ganache
1 xícara (chá) de creme de leite fresco
2 xícaras (chá) de chocolate meio amargo picado
3 colheres (sopa) de mel
3 colheres (sopa) de manteiga
Modo de Preparo
Comece preparando o brigadeiro e a ganache.
Em uma panela média adicione o creme de leite da ganache e aqueça até ficar morno. Coloque o dedo no creme e veja se consegue ficar por 4 segundos.
Coloque o chocolate picado em uma tigela e despeje o creme de leite morno sobre o chocolate.
Mexa bem até que o chocolate tenha derretido por completo.
Adicione a manteiga, o mel e misture bem.
Leve para gelar enquanto prepara as próximas etapas.
Prepare o brigadeiro. Em uma panela média adicione o leite condensado, o chocolate e o Shoyu, leve para ferver em fogo baixo mexendo sempre.
Quando o brigadeiro engrossar é começar a soltar do fundo da panela, adicione o creme de leite fresco, a manteiga e mexa por 2 minutos.
Retire do fogo e leve para gelar. Unte uma forma de 20cm de diâmetro.
Em uma tigela misture a farinha de trigo e o chocolate em pó. Reserve
No liquidificador bata os ovos, o café, o Shoyu, o açúcar e o óleo.
Adicione a mistura do liquidificador à tigela com os secos.
Misture bem até obter uma massa lisa e uniforme.
Adicione o fermento e mexa delicadamente.
Despeje a mistura na forma untada e leve para assar por aproximadamente 50 minutos a 180°C.
Após 35 minutos faça o teste do palito, espete um palito na massa, se ele sair seco, o bolo está pronto.
Deixe esfriar por completo, desenforme e corte em três discos.
Recheie os discos com o brigadeiro, cobrindo cada camada com outro disco do bolo.
Cubra o bolo com a ganache. Sirva a seguir.
Dica: Não deixe o creme de leite da ganache ferver ou entrar na tigela com chocolate estando muito quente, isso pode talhar a ganache.
