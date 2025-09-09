Mauá abre inscrições para 200 vagas em cursos gratuitos de capacitação

A Prefeitura de Mauá abriu inscrições para 200 vagas em cursos gratuitos de capacitação profissional, oferecidos pelo programa Qualifica Mauá, coordenado pela Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo. A iniciativa contempla formações em áreas variadas, como Auxiliar de Cabeleireiro, Introdução à Inteligência Artificial e Segurança da Informação, Fabricação de Panetones e Doces Natalinos, Design de Sobrancelhas, Design de Produtos e Marcenaria, Pintura e Colorimetria Automotiva, além de Porteiro e Vigia.

Podem se inscrever moradores da cidade com ensino fundamental completo e idade entre 16 e 18 anos, conforme os critérios estabelecidos em cada curso. O programa é voltado tanto para quem já empreende quanto para quem deseja abrir o próprio negócio.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Casa de Cursos (Avenida Presidente Castelo Branco, 401 – Zaíra) ou na Casa do Trabalhador (Rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Mais informações estão disponíveis no site sistemas.maua.sp.gov.br/qualificamaua ou pelo WhatsApp (11) 92002-3429.

Além disso, o programa oferece duas formações exclusivas para pessoas com 50 anos ou mais: Fundamentos de Elétrica Residencial, que aborda normas de segurança, circuitos e sistemas de proteção, e Informática Básica, com conteúdos de Windows, Word, Excel, PowerPoint, além de noções de hardware, software, internet e e-mail. As inscrições para essas modalidades também devem ser feitas nos mesmos locais.

