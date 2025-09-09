DGABC
Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

Economia Titulo Conhecimento

Mauá abre inscrições para 200 vagas em cursos gratuitos de capacitação

Programa Qualifica Mauá oferece formações em diversas áreas, incluindo opções exclusivas para pessoas com mais de 50 anos

Do Diário do Grande ABC
09/09/2025 | 15:56
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Prefeitura de Mauá abriu inscrições para 200 vagas em cursos gratuitos de capacitação profissional, oferecidos pelo programa Qualifica Mauá, coordenado pela Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo. A iniciativa contempla formações em áreas variadas, como Auxiliar de Cabeleireiro, Introdução à Inteligência Artificial e Segurança da Informação, Fabricação de Panetones e Doces Natalinos, Design de Sobrancelhas, Design de Produtos e Marcenaria, Pintura e Colorimetria Automotiva, além de Porteiro e Vigia.

Podem se inscrever moradores da cidade com ensino fundamental completo e idade entre 16 e 18 anos, conforme os critérios estabelecidos em cada curso. O programa é voltado tanto para quem já empreende quanto para quem deseja abrir o próprio negócio.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Casa de Cursos (Avenida Presidente Castelo Branco, 401 – Zaíra) ou na Casa do Trabalhador (Rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Mais informações estão disponíveis no site sistemas.maua.sp.gov.br/qualificamaua ou pelo WhatsApp (11) 92002-3429.

Além disso, o programa oferece duas formações exclusivas para pessoas com 50 anos ou mais: Fundamentos de Elétrica Residencial, que aborda normas de segurança, circuitos e sistemas de proteção, e Informática Básica, com conteúdos de Windows, Word, Excel, PowerPoint, além de noções de hardware, software, internet e e-mail. As inscrições para essas modalidades também devem ser feitas nos mesmos locais.

