Grande ABC oferece 1.256 vagas de trabalho nesta semana

Os serviços de recolocação e oferta de trabalho das prefeituras do Grande ABC oferecem nesta semana 1.256 vagas de trabalho. Os postos atendem a demandas dos setores da indústria, comércio e serviços.

São Caetano tem a maior disponibilidade, com 548 oportunidades. Os interessados devem acessar o portal do município (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e clicar em Portal do Emprego. Neste espaço será possível verificar as ofertas da semana, observar os requisitos necessários e, se for do interesse, formalizar a candidatura ao posto.

Mauá tem a segunda maior quantidade. Para esta semana, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, disponibiliza 512 vagas, distribuídas em 72 funções e com salários entre R$ 1.518 e R$ 4.000l. O número representa 20% a mais em relação às oportunidades anunciadas na semana anterior. Desse montante, 90 estão aptas a receber candidatura de PsDs (Pessoas com Deficiência).

A lista completa das oportunidades pode ser conferida em https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/. Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador (rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz), munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho (digital ou física), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Prefeitura também disponibiliza o canal digital de informações que pode ser acessado por meio do link https://tinyurl.com/vagas-cptr-sine.

Santo André possui 134 vagas abertas, com destaque para 30 de operador de telemarketing. O atendimento é realizado presencialmente no Térreo 1 da Prefeitura (Praça IV Centenário, s/nº – Centro). Além disso, também é possível acessar as vagas e serviços de qualificação de forma online no https://portais.santoandre.sp.gov.br/casadotrabalhador/.

Ribeirão Pires tem 62 vagas. A seleção é no Posto Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro. Para mais informações entre em contato pelo telefone 4824-4282.

LEIA TAMBÉM

Furto de energia gerou custo de R$ 10,3 bilhões em 2024