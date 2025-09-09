Tecnogera abre 16 vagas de trabalho em São Bernardo

A Tecnogera, companhia nacional com 19 anos de atuação no fornecimento de soluções de energia temporária e equipamentos de acesso e controle de temperatura, está com 16 vagas abertas em São Bernardo. As oportunidades incluem diferentes áreas de atuação, desde analista contábil e de compras até cargos técnicos, como mecânico, mecânico eletricista e mecânico de refrigeração.

Também há vagas para analista de inteligência comercial, analista de marketing, analista sênior de controladoria, assistente de manutenção de geradores, assistente fiscal, especialista desenvolvedor de sistemas, entre outros.

A empresa oferece pacote de benefícios que inclui PLR, vale-transporte, vale-refeição ou alimentação, seguro de vida, rede corporativa de descontos, programa de capacitação, café da manhã, day off de aniversário, estacionamento (sujeito à disponibilidade) e empréstimo consignado após seis meses. Além disso, os funcionários contam com plano de saúde e odontológico, sessões de psicoterapia 100% custeadas, programa de ginástica laboral e acesso ao Wellhub (Gympass).

Com mais de 30 mil clientes atendidos e 600 colaboradores em todo o Brasil, a Tecnogera disponibiliza ainda vagas de estágio e banco de talentos, todas também abertas para Pessoas com Deficiência.

Os interessados podem conferir os requisitos e se inscrever pelo site: https://tecnogera.gupy.io/.

