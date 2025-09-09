DGABC
DGABC

Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo Oportunidade

Tecnogera abre 16 vagas de trabalho em São Bernardo

Empresa oferece benefícios como plano de saúde, PLR e programa de capacitação; inscrições são on-line

Do Diário do Grande ABC
09/09/2025 | 15:04
Compartilhar notícia
FOTO: Marcello Casal Jr./Da Agência Brasil
FOTO: Marcello Casal Jr./Da Agência Brasil Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Tecnogera, companhia nacional com 19 anos de atuação no fornecimento de soluções de energia temporária e equipamentos de acesso e controle de temperatura, está com 16 vagas abertas em São Bernardo. As oportunidades incluem diferentes áreas de atuação, desde analista contábil e de compras até cargos técnicos, como mecânico, mecânico eletricista e mecânico de refrigeração.

Também há vagas para analista de inteligência comercial, analista de marketing, analista sênior de controladoria, assistente de manutenção de geradores, assistente fiscal, especialista desenvolvedor de sistemas, entre outros.

A empresa oferece pacote de benefícios que inclui PLR, vale-transporte, vale-refeição ou alimentação, seguro de vida, rede corporativa de descontos, programa de capacitação, café da manhã, day off de aniversário, estacionamento (sujeito à disponibilidade) e empréstimo consignado após seis meses. Além disso, os funcionários contam com plano de saúde e odontológico, sessões de psicoterapia 100% custeadas, programa de ginástica laboral e acesso ao Wellhub (Gympass).

LEIA MAIS:

Azul abre 46 vagas de trabalho em São Paulo; confira postos

Com mais de 30 mil clientes atendidos e 600 colaboradores em todo o Brasil, a Tecnogera disponibiliza ainda vagas de estágio e banco de talentos, todas também abertas para Pessoas com Deficiência.

Os interessados podem conferir os requisitos e se inscrever pelo site: https://tecnogera.gupy.io/.

LEIA TAMBÉM:

Grande ABC oferece 1.256 vagas de trabalho nesta semana


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.