Economia Titulo Prepara o currículo

Azul abre 46 vagas de trabalho em São Paulo; confira postos

Maior parte das oportunidades está concentrada no Estado, especialmente em Barueri

Do Diário do Grande ABC
09/09/2025 | 14:59
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Azul, companhia aérea com maior número de voos diários e cidades atendidas no Brasil, anunciou a abertura de 58 vagas de trabalho, entre contratações efetivas e banco de talentos, distribuídas pelas regiões Norte, Nordeste, Distrito Federal e Sudeste.

A maior parte das oportunidades está em São Paulo, com 46 postos nas cidades de Campinas, Guarulhos e, principalmente, Barueri. No escritório da empresa em Alphaville, por exemplo, há vagas para analista de Telecom (pleno e sênior), analista de Parcerias e analista de Produtos. Algumas funções são presenciais, enquanto outras oferecem modelo híbrido.

Em Campinas, onde está localizado o principal hub da companhia e um dos maiores hangares de manutenção do país, as oportunidades incluem engenheiro de Segurança do Trabalho, agente de Aeroporto e analista de Planejamento e Controle de Manutenção.

O processo seletivo também contempla vagas afirmativas. Entre elas, estão postos de agente de Aeroporto para Pessoas com Deficiência em João Pessoa (PB), Recife (PE) e Campinas (SP), além de agente de Excelência ao Cliente em Belo Horizonte/Confins (MG).

Em outras localidades, como Pará, Amazonas e Brasília, há chances em áreas como Dados e Analytics, Vendas, Compras e Contratos, entre outras funções especializadas.

