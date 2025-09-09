DGABC
Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer

Terceira temporada de 'SPY × FAMILY' ganha data de estreia na Crunchyroll

Novo trailer revela tema de encerramento inédito, interpretado por Lilas Ikuta, integrante da dupla Yoasobi

09/09/2025 | 11:54
A espera chegou ao fim para os fãs de SPY × FAMILY. A terceira temporada do anime estreia no próximo dia 4 de outubro, com transmissão exclusiva pela Crunchyroll. O anúncio foi feito nesta terça-feira (9), acompanhado de um trailer inédito que antecipa parte do que vem por aí.

A prévia também apresenta a música de encerramento Actor, interpretada por Lilas Ikuta, cantora e compositora japonesa que também integra a dupla Yoasobi, responsável por sucessos em aberturas de outros animes.

Produzida pelo Wit Studio, em parceria com o CloverWorks, a nova temporada reúne nomes de peso na produção. Entre eles estão Yukiko Imai na direção, Rino Yamasaki na composição da série, Kazuaki Shimada no design de personagens e direção de animação-chefe, além de Kyoko Hara no design de cores e Minami Usui na direção de arte. Também integram a equipe Yuki Takeuchi e Tomomi Sugimoto (Unstable) nas configurações de arte, Keita Watanabe na direção de CG e Yuya Sakuma na direção de fotografia.

Combinando espionagem, segredos e situações caóticas no dia a dia de uma família nada convencional, SPY × FAMILY tornou-se um dos animes mais populares dos últimos anos. Enquanto aguardam a estreia, os fãs podem assistir às temporadas anteriores, já disponíveis na Crunchyroll, inclusive com dublagem em português.

 

