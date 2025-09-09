DGABC
Terça-Feira, 9 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Charge

Veja a charge do 'Diário' para o dia 9 de setembro de 2025

Fernandes
09/09/2025 | 09:31
FOTO: Fernandes
FOTO: Fernandes


 O número de recusas ao bafômetro cresceu 127% no Grande ABC. De janeiro a agosto deste ano, 289 condutores se negaram a fazer o teste do etilômetro, enquanto no ano passado foram 127 negativas. No período, apenas cinco motoristas foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool – redução de 85% em relação às 34 multas aplicadas nos oito primeiros meses de 2024. 

LEIA TAMBÉM:

Número de recusas ao bafômetro cresce 127% em um ano na região


