Veja a charge do 'Diário' para o dia 9 de setembro de 2025

O número de recusas ao bafômetro cresceu 127% no Grande ABC. De janeiro a agosto deste ano, 289 condutores se negaram a fazer o teste do etilômetro, enquanto no ano passado foram 127 negativas. No período, apenas cinco motoristas foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool – redução de 85% em relação às 34 multas aplicadas nos oito primeiros meses de 2024.
LEIA TAMBÉM:
Número de recusas ao bafômetro cresce 127% em um ano na região
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.