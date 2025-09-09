Extensão da Rua Santo André deve poupar até 10 minutos de motoristas

Motoristas que circulam pela região central do município andreense poderão economizar até 10 minutos no trânsito após a conclusão da obra de prolongamento da Rua Santo André, que passará a se conectar com a Avenida Ramiro Colleoni. Esperado há mais de duas décadas pela população, o projeto prevê a criação de um novo acesso de 1 km e foi viabilizado após a Prefeitura publicar, na semana passada, o decreto de número 18.456, que autoriza a desapropriação de uma área de 927,60 m², considerada de utilidade pública.

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Almir Cicote, a intervenção reduzirá a sobrecarga em vias como a Rua Coronel Fernando Prestes, Praça da Maçonaria e Rua Alberto Benedetti, trechos que hoje registram tráfego intenso, especialmente nos horários de pico. “O motorista fará um percurso de 1.050 metros, mais curto, podendo ganhar até cinco minutos no tempo de deslocamento normal e até 10 minutos nos horários de maior movimento”, explica o gestor.

A desapropriação afetará apenas um lote, localizado em frente ao antigo ponto comercial da Tent Beach. O investimento será custeado por meio de medidas compensatórias previstas nos EIV (Estudos de Impacto de Vizinhança), que obrigam os empreendedores a contribuir para melhorias na infraestrutura urbana.

Para os motoristas, a expectativa é de melhora significativa na mobilidade. O empresário Felipe Sandro Viveiros, 25 anos, morador de São Bernardo e proprietário de uma empresa na travessa entre a Rua Santo André e a Coronel Fernando Prestes, relata que, embora o congestionamento já tenha sido pior, ainda representa um transtorno para quem precisa acessar a Avenida Ramiro Colleoni. “Esse quarteirão é muito longo, e a Rua Venezuela, que seria o caminho mais próximo, é contramão. Praticamente precisamos ir até o Shopping ABC para conseguir retornar”, afirma Viveiros.

Moradora de Santo André, Beatriz Silva, 30, desempregada, também acredita que a obra terá impacto positivo no cotidiano. “É bom porque não vai mais precisar dar toda a volta pelo shopping. Quem vem da Coronel Fernando Prestes enfrenta um caminho enorme até a Colleoni. Vai ajudar muito, principalmente no fim da tarde, quando o trânsito aqui é bem intenso”, diz Beatriz.

Para o gerente de contas Yuri Carvalho, 31, também residente em Santo André, a intervenção vai melhorar a fluidez nas vias próximas. “Vai aliviar o trânsito e a gente não vai mais precisar dar tanta volta. Quem vier pelas ruas próximas da Rua Santo André vai conseguir cortar direto”, avalia Carvalho.





TRAJETO

Atualmente, motoristas que chegam ao final da Rua Santo André, com acesso à Rua Coronel Fernando Prestes e destino à Avenida Ramiro Colleoni, demoram cerca de seis minutos de carro ou três de moto, em condições normais. Nos horários de pico, esse tempo pode até triplicar.

A previsão é que as obras comecem no primeiro semestre de 2026, após a conclusão das etapas de topografia, elaboração do projeto executivo, licitação e demais trâmites técnicos e legais, conforme cronograma da Prefeitura.

