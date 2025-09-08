Rua Nova já recuperou 30 km de vias em Santo André em 2025

O Rua Nova, programa de modernização asfáltica de Santo André, atingiu a marca de 30 quilômetros de vias recapeadas desde janeiro de 2025. O número equivale a 250 mil metros quadrados de asfalto novo, o mesmo que 35 campos de futebol ou 200 piscinas olímpicas.

As obras avançam pelo Recreio da Borda do Campo, onde o prefeito Gilvan Ferreira acompanhou de perto os trabalhos nesta semana, ao lado do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira. “O maior programa de asfalto da história de Santo André segue no Recreio da Borda do Campo. Desde o início do ano já foram 30 quilômetros. E assim a gente vai para toda a cidade”, destacou o prefeito.

No bairro, já foram concluídas as intervenções nas ruas Cangaçu, Cervo do Pantanal, Garça Branca, Suçuarana e Tatuaçú, e parcialmente nas vias Jurueba, Condor e Ararajuba. Ainda restam ser recapeadas as ruas Gavião Real, Jaguatirica e Marajuba. O investimento total nessas obras é de aproximadamente R$ 8 milhões.

Segundo a Prefeitura, o programa deve continuar avançando até o fim do ano, com novas etapas previstas para o segundo subdistrito, Vila Luzita, Cata Preta e demais regiões da cidade. “Se não chegou ainda à determinada rua, vai chegar. O Recreio da Borda do Campo está recebendo asfalto novo, Banho de Luz com iluminação de LED e mais novidades”, completou José Antônio Ferreira.

